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洪欣兒搭檔Baby 古裝被讚帥 網：可秒殺香港頂流

娛樂新聞組／綜合報導
洪欣的兒子張鎬濂（左）第一次拍攝古裝劇，並和Angelababy合影。（取材自微博）
洪欣的兒子張鎬濂（左）第一次拍攝古裝劇，並和Angelababy合影。（取材自微博）

洪欣兒子張鎬濂雖然只有22歲，但已出道4年，首度搭檔Angelababy （楊穎）合作「相思令」，古裝扮相帥氣溫文儒雅，獲得不少網友激讚；讓不少網友激讚外型無可挑剔，「秒殺現在那幾個頂流」。

香港01報導，張鎬濂除了古裝扮相出眾之外，現代裝打扮的他同樣高顏值，經常梳著韓風中分頭示人，配合精緻五官，再加上其擁有187公分高身材，讓不少網友激讚外型無法挑剔；甚至有網友留言直指他的外型可以成為香港時下頂流，雖然沒有公開名字，但明顯可知是在說MIRROR，留言表示：「他要去香港参加選秀，香港頂流就是他了」等。

報導指出，他除了顏值高外，唱跳亦非常了得，2019年參加內地選秀節目「以團之名」表演優異，最終在100位選手中脫穎而出，組成男團新風暴出道。不過該團在成團後發展並不如意，只維持活動半年就停止所有團體活動，現時他是單獨勇闖娛樂圈，是內地知名娛樂公司「樂華娛樂」簽約藝人，是王一博﹑吳宣儀等人的師弟。

早前洪欣與老公張丹峰離婚傳聞鬧沸沸揚揚，隨之又將焦點集中在其兒子張鎬濂身上，甚至外傳他改姓變洪鎬濂，被外界解讀為正式與男方撇清關係，沒想到事後她發聲明表示並沒有離婚，只是夫妻之間吵架而已，事件才告一段落。

香港 風暴 Angelababy

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