杜江再扮消防員 自比赴湯蹈火「孤勇者」

杜江(左)和佟麗婭在片中的情感令人動容。（取材自微博）

由彭順導演 ，杜江、王千源、佟麗婭、韓雪、俞灝明等領銜主演的電影 「驚天救援」，是從多個真實救援事件汲取靈感，講述一場前所未有的化工爆炸威脅全城，面對既要救火又要救人的生死考驗，消防救援站一眾隊員以血肉之軀赴湯蹈火的動人故事。

新華網報導，「驚天救援」是演員杜江繼電影「烈火英雄」後再次飾演消防員，而他這次飾演的消防通信員韓凱的出現讓觀眾眼前一亮。

報導指出，在杜江看來，消防通信員是一個很精采很特殊的人物，是消防隊的「孤勇者」。「最初是在拿到劇本後才開始了解這個崗位，明白消防通信員其實是一個非常危險的工種，尤其是在面對複雜大型災難時，必須第一時間掌握現場真實情況，並將真實情況及時地收集匯報給指揮部，之後才能做出判斷進行救援。」

除了對消防員群像的描繪，影片還對角色個人生活進行刻畫。作為本片的「純愛」擔當，韓凱和佟麗婭飾演的葉馨之間隱忍克制的情感感動了不少觀眾。面對這份「be」了的感情，杜江坦言韓凱與葉歆的結局是遺憾的，但也正是這個結局為這段感情注入了消防員獨特的精神色彩。

在影片最後，葉歆收到了韓凱生前為她錄製的一段留言，這場戲是韓凱的高光時刻同時對杜江而言也是很有難度的一場戲。「本身是一個很濃烈、很極致的環境，而且也沒有對手演員只有我自己，所以無論是從情感的準備還是從拍攝難度都很大。不過當你把韓凱前面人生的路走過之後，你就會變成他。當時是最後一場戲，導演把攝影 師老師都支開了，三台攝影機對准我然後開機，現場沒有一個工作人員，真的為我創造了一個『封閉的隧道』，整場戲的感覺就自然而然的發生了。」

兩次飾演消防員的經歷帶給杜江非常深的感悟。「消防員是完美的中國英雄的形象，這是我第一次在『烈火英雄』中飾演馬衛國時候的感受，他們總是帶著光芒逆向而來，沖向災難第一現場，順利地完成任務，凱旋而歸。」

隨著第二次飾演消防員，杜江對這份職業有了更深層次的體會，「其實消防員是和你我一樣有血有肉、會傷會痛的普通人，但是他們在困難面前，在危險的時候選擇站了出來。生命對於每個人來說都是最寶貴的，消防員的生命也是生命。」