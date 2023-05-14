洪欣12天後突改口「沒離婚」 網疑：不是本人寫的

洪欣（左）突然改口與張丹峰沒離婚，只是夫妻因家務鬧矛盾。（取材自微博）

香港 女星洪欣1日突發文「我和張丹峰不再是夫妻關係」，沒想到隔12日再發文，突改口「沒離婚」，表示因家務矛盾而引發情緒化言論，為此致歉。道歉信中還澄清夫妻矛盾與網傳「張丹峰出軌經紀人畢瀅」毫無關係，只是謠言越演越烈不知該從何解釋。張丹峰也現身留言區，表示「真的深感歉意，希望能得到大家的諒解！」

綜合媒體報導，洪欣「道歉信」中表示，早前發言為夫妻矛盾下的情緒性言論，經過一段日子的反省、思考，「願意努力學習如何經營婚姻」，讓離婚事件大翻轉。

不過不少網友質疑「道歉信」並非洪欣自己寫的，直言「不是繁體，不信是本人」，有網友便分析應該是團隊寫的，但應該是她同意才發的，並稱現在很多明星所發的內容都不是本人寫的，團隊擬稿代寫的情況很常見。

不少網友看到「道歉信」相當氣憤，認為兩人愚弄大眾：「姐姐你知不知道狼來了的故事啊。 下次真沒人信你了」、「你這樣會敗掉自己的粉絲好感的，你知道不」、「現在我覺得洪欣不值得同情了」。

洪欣前陣子突發文稱「不再是夫妻關係」，由於近年張丹峰多次被爆出軌畢瀅，因此大部分網友都認為這是導火線，後來疑為第三者的畢瀅發文欲撇清關係，更指二人其實「沒離婚」，並tag了兩位當事人：「兩位老師，吵架歸吵架，別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了。」且有狗仔喊話洪欣、張丹峰曬離婚證，質疑他們為了賣貨炒作，想不到最後只是一場鬧劇。