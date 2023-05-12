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白鹿變心機皇后 周旋張凌赫、王星越、周峻緯3男間

娛樂新聞組／綜合報導
白鹿(右)、張凌赫首搭主演「寧安如夢」，互動甜蜜。(取材自微博)
白鹿(右)、張凌赫首搭主演「寧安如夢」，互動甜蜜。(取材自微博)

由白鹿、張凌赫首搭主演的大陸古裝劇「寧安如夢」近日曝新預告。劇中，白鹿第一次演出心機女，最後落得拿刀自刎的淒慘下場。張凌赫則飾演腹黑冷血、野心勃勃的帝師，和「蒼蘭訣」中深情男二「長珩仙君」完全不同。

ETtoday報導，白鹿在「寧安如夢」中飾演的「姜雪寧」前世化身心機女，算計身邊眾人、周旋於張凌赫、王星越、周峻緯三男之間，只為讓自己登上后位，最終卻落得拿刀自刎的淒慘下場，直到獲得重活一世的機會後，才下定決心懺悔並改寫原有的命運。3男

而張凌赫自去年「蒼蘭訣」深情男二「長珩仙君」暴紅後，今年以「寧安如夢」男主角「謝危」一角回歸，飾演腹黑冷血、野心勃勃的帝師「謝危」，與「蒼蘭訣」中風度翩翩、深情溫柔的「長珩」有著180度的巨大落差。除了預告中充滿殺氣的眼神讓人不寒而慄，對白鹿飾演的「姜雪寧」更有著不可言說的偏執愛戀，以一句「姜雪寧，我要你」充分展現謝危的執著，也讓劇迷大讚張力滿點，表示期待正式播出。

據悉，白鹿、張凌赫因為「寧安如夢」假戲真愛，愛火一路蔓延到戲外，從兩度過夜情延燒到近期同款情侶鞋放閃。而這對拿公費談戀愛的「白年好赫CP」，也不枉「寧安如夢」的牽線情緣，熱戀消息無疑是做了最好宣傳，讓該劇殺青後，就直接獲得播放平台高達百萬人次的預約量，簡直達到演員話題和戲劇熱度的完美雙贏。

中風

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