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Angelababy身材太誇張 腰圍縮「11.5公分」設計師看傻

記者陳建嘉／即時報導
Angelababy日前出席紐約活動前又瘦了不少，讓設計團隊緊急修改尺寸。（取材自微博）
Angelababy日前出席紐約活動前又瘦了不少，讓設計團隊緊急修改尺寸。（取材自微博）

Angelababy（楊穎）與黃曉明結束婚姻後，近日頻上新聞，她出道多年優雅美麗形象深植人心，更充滿時尚高品味，最近前往紐約出席活動，以一身粉色花朵紗裙現身，氣質優雅，不過設計總監驚爆Angelababy腰圍整整縮小了「11.5公分」，纖細的身材曲線讓設計師全部看傻。

設計總監在自己的社群平台透露全部的製作過程，提到該禮服是以Angelababy的身型訂做的，不過為了完美呈現禮服，團隊在活動前一天再次測量了Angelababy的腰圍，沒想到竟縮小了11.5公分，讓設計團隊只好趕緊修改，「Baby的模特身材讓我們工作室驚到了。」

Angelababy身材極好。（取材自微博）
Angelababy身材極好。（取材自微博）

網友們則紛紛表示「為什麼要宣揚有多瘦，為什麼總是給女生各種焦慮，為什麼男生什麼樣子都沒有人說」、「瘦就是一切嗎」「停止製造焦慮吧」。不過也有人認為明星職業需求就必須要瘦，「女明星瘦關普通人啥事？焦慮不到我」、「自己自律不影響我們普通人吃吃喝喝，胖瘦都是自己的，開心就好」。

Baby過去曾在受訪時，透露自己的飲食習慣，她會將食物分為「好吃到一定要吃」以及「可吃可不吃」兩種，後者幾乎都會選擇不吃；不過她也坦承自己生產後變得容易發胖，無法完全靠飲食控制身材，因此花了很多心力減肥，不只嚴格要求飲食，也會透過運動來維持身體線條。

Angelababy腰圍又瘦了。（取材自微博）
Angelababy腰圍又瘦了。（取材自微博）

Angelababy 社群 黃曉明

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