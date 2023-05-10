楊冪新去向 母親疑與經紀人合開公司

楊冪母親疑似與經紀人合開公司。()

近日，楊冪 官宣與嘉行傳媒解約，引發網友關注。根據企查查App顯示，去年11月成立的北京 天伊娛樂有限公司，法人代表是楊冪的媽媽楊春玲，持股比例60%，而該公司股東詩搖（勞拉）持股比例30%；值得關注的是，網傳楊冪新經紀人名為詩搖。所以可以大膽猜測，或許早在那個時候楊冪就已經開始有了離開嘉行的想法，只是由於一些其他方面的原因便一直拖到現在才正式官宣。

網易娛樂報導，網友透露，楊冪的新經紀人詩搖以前是音樂圈，是少城時代老闆馮珂的特助，應該在資源和人脈方面也比較不錯，顏值頗高，能力一定很強，否則楊冪不會和她成立公司。

楊冪的商業頭腦在娛樂圈中也是出了名的，她曾經在節目中說過，自己沒有錢，賺來的錢都是父母保管，媽媽的名義投資 ，事實上應該還是楊冪助力，很多明星不會以自己的名義投資公司，大多數以父母的名義來避嫌。

楊冪與前東家分開的事情已經成了定局，和秦昊主演「哈爾濱1944」應該是楊冪離開嘉行的一個大動作，秦昊都誇楊冪會給大家一個驚喜，可能演技會超越過往的水平。楊冪的演技一直被嘲笑，所以她必須要拿出有力度的作品證明自己還是有演技的，不僅僅是流量明星。