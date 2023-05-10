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被爆夫妻分頭出國 徐崢發文撇清8.2億元資產遭凍結

記者楊起鳳／綜合報導
陶虹。(取材自微博)
陶虹。(取材自微博)

張庭與林瑞陽前年遭北京當局以涉及不當傳銷調查，凍結100億元人民幣，去年11月召開聽證會，除了張庭、林瑞陽之外，張庭閨密陶虹也被列為涉案主體，傳出陶虹和老公徐崢轉移8.2億元人民幣資產到國外，結果被銀行凍結，對此徐崢回應了。

據陸媒「財經頭條」報導，網上傳言稱，徐崢和陶虹夫婦於上月15日辦理好離境手續。為了不被認出來，他們選擇了分開行動，徐崢飛往新加坡，陶虹則飛往香港。不過夫妻兩人共同積累的8.2億人民幣巨款卻遭到銀行的單方面凍結。

有網友甚至於上月19日曝出徐峥的確身處新加坡，從網上流傳的照片中，可以看見徐崢身處某新加坡捷運站的入口，其造型十分低調，頭上戴著一頂假髮，身穿一件不合身的西裝，背著一個包包，看起來像是一個普通的中年男子。

據陸媒「網易新聞」報導，徐峥身處新加坡並不是為了逃到美國，而是為了拍攝其喜劇電影「囧」系列的續集。網上流傳的照片，實為徐在新加坡拍攝的劇照。

徐崢趕緊在微信朋友圈闢謠：「沒有所謂多少億的資產，也不存在什麼轉移，更別提被什麼美國銀行凍結。」他表示最近正在拍戲，「我和家人一切都安好」。

徐崢針對轉移資產遭凍結一事說明。(取材自微博)
徐崢針對轉移資產遭凍結一事說明。(取材自微博)

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