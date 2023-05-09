楊冪官宣「分手」老東家 微博叫好：脫離苦海

楊冪官宣離開嘉行傳媒。（取材自微博）

女星楊冪 除了擁有藝人身分，還是娛樂公司「嘉行傳媒」的老闆之一，公司從2013年成立至今邁向10年，旗下藝人如迪麗熱巴 、祝緒丹、張雲龍等都相當火紅。8日楊冪官宣離開嘉行傳媒，發文「共有從前，各有未來。」 隨後，嘉行傳媒也發文：「十幾年風雨同舟，共同成長，感恩感謝。祝未來一切順利，珍重安好。」

楊冪工作室之後曬出一張楊冪的自拍美照，照片中的她一頭捲髮手拿櫻桃，氣質超好。

楊冪與嘉行解約登上微博 熱搜榜，微博一片叫好，「恭喜我姐脫離苦海」、「離嘉好日子終於要來了」。

楊冪和曾嘉、趙若堯共同創立「嘉行傳媒」，2017年她主演的「三生三世十里桃花」暴紅，讓公司市值大漲170倍，估計超過50億人民幣（約7.2億美元）。不過，有傳言指出，楊冪不滿公司在未與她商量下，私下替她接拍「騰訊平台」古裝劇「嬌藏」，且「嬌藏」官宣時，楊冪及工作室一反常態，沒轉發官宣文。因此，楊冪被猜測與公司鬧不和，將不再合作。

楊冪身邊工作人員的態度也受到關注，她的前助理曾發文：「物是人非，好人一生平安。」男星張雲龍更在節目上表示：「其實冪姐不是我們老闆，但是冪姐是對我幫助很大的人。」