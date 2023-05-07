閻妮扮老分飾兩角 「外婆的新世界」60歲突私奔

閻妮（右）在「外婆的新世界」中的演技受到好評。（取材自微博）

由閻妮、鄧恩熙、張瑤領銜主演的「外婆的新世界」日前舉辦線下看片會，劇中，閻妮一人分飾外婆與姨婆兩角，演技備受好評，鄧恩熙則飾演外孫女竇綺。

搜狐娛樂報導，「外婆的新世界」講述外婆的孿生姊姊姨婆和外孫女，一起踏上尋找私奔外婆的旅程，逐漸打開心門，重新認識自己的故事。

在編劇李檣看來，這是一個關於發現自我、修復自我、完善自我，以及在這個過程中對他人產生影響的故事。同時，與之前電視劇中其他令人印象深刻的女性角色相比，此次「外婆的新世界」中的外婆孫玉萍是一個絕不服老、求新求變、勇往直前的人物。

在觀眾看來，姨婆與竇綺就像福爾摩斯與華生 ，根據外婆出走後的蛛絲馬跡，探查外婆離家的真相，為全劇增添了一抹另類的探案色彩。外婆為什麼離家？為什麼不歸？能不能找到外婆？這些懸念縈繞在觀眾心頭，讓他們對外婆的故事欲罷不能。

據報導，姨婆與竇綺代表著與外婆不同價值觀和生活態度的人。她們追尋外婆的過程中產生的矛盾、摩擦與碰撞，讓原本就曲折跌宕的外婆奇遇記又多了兩個聲部。觀眾跟著她們領略外婆所經歷的各種令人意想不到的故事，也看到這兩個人在路途中尋找與建立自我的努力，使全劇昇華為 有著豐富和聲的複調敘事。

提起老年人的生活，大家會有一種思維定勢，認為他們應該回歸家庭，含飴弄孫，頤養天年，但在「外婆的新世界」中，孫玉萍不是這樣，60歲的她勇敢出發、「叛逆出逃」，看世界，找自己，真正開啟自己的人生，活成自己生活的主角。她完全顛覆人們對老年人的刻板印象，以此前未見的形象與視角更新經典童話文本的人物元素和敘事樣態，使這部劇成為與當下共振、與眾生共情的新世紀成人童話。

外婆所經歷的冷暖悲歡、品嘗的酸甜苦辣，活在當下的我們都不會陌生，她遭遇困境迷失自我後依然選擇積極行動，勇敢出發，看到這種鍥而不捨的自救與努力，強烈地引發了大家的內心深處的共鳴。