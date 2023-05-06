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不愧安陵容師傅 「皇后」蔡少芬浪姐4也玩水上唱歌

記者林士傑／即時報導
蔡少芬再披古裝，被網友大讚很美。（取材自微博）
蔡少芬再披古裝，被網友大讚很美。（取材自微博）

眾所矚目的中國節目「乘風2023」本周開播，A-Lin、Ella（陳嘉樺）、徐懷鈺、陳意涵、賈靜雯5位台灣女星在初舞台互別苗頭，而跟Ella一起登上熱搜的蔡少芬演出「後宮甄嬛傳」中皇后一角再創事業高峰，如今再披古裝詮釋2002年演出「洛神」中的甄宓一角，幕後神推手是老公張晉。

蔡少芬化身甄宓唱跳「惜花」一曲，表示原本決定要挑舞，但被老公火速阻止，甚至覺得她舞步不好看，最後親自下馬編排、指導舞步。不過因為「後宮甄嬛傳」，蔡少芬這回的水上演出也讓網友想起她在劇中的傳授，網友直讚「怪不得皇后娘娘那麼會給安陵容排節目，原來她也是水上唱歌那一掛的」，還有人誇她很適合古裝扮相。

對於初舞台表現，蔡少芬發文說：「『惜花』這首歌，是當年『洛神』我飾演的一部電視劇，也是我演藝生涯中其中一部好喜歡的作品！甄宓在我心裡面充滿了好多的愛和回憶，來乘風2023初舞台，我大膽決定用古裝去演繹這首歌！現在和大家分享，希望喜歡洛神的你和我一起回味！」

她在首集初舞台拿下第17名，最終由Ella奪冠，而A-Lin拿到第13名、賈靜雯第18名、徐懷鈺第23名，陳意涵在31位選手中排行第29名，但據悉她在一公淘汰賽中力爭上游，成功存活。

蔡少芬在「乘風2023」初舞台拿到第17名（取材自微博）
蔡少芬在「乘風2023」初舞台拿到第17名（取材自微博）

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