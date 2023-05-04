睽違十年再合體 陳曉調情毛曉彤

陳曉與毛曉彤很有CP感。(取材自微博)

男星陳曉繼「神鵰俠侶」後，睽違近10年再合作女星毛曉彤。「雲襄傳」日前開播，兩人同步線上合體直播陪網友一起追劇，「延禧攻略」富察皇后秦嵐客串演出也引發討論，一段她與陳曉兩人互探虛實，句句藏刀、招招致命的對話，讓網友燒破腦推敲，直呼該戲不止武打戲出彩，就連文戲也是如此的讓人著迷。

陳曉在直播間自我吐槽，自己在首集中爬不上樑，雙手張開要求毛曉彤拉他情節，「這已經不是武功不好的問題，連彈跳力都沒有。」相反的，毛曉彤在劇中倉皇推了陳曉一把的一幕，竟使得對方直接飛撲旁邊桌上，讓陳曉笑虧她臂力驚人，毛曉彤嬌羞駁斥，「我沒使勁好嗎！？」陳曉這才打圓場回應，「我主打柔弱嘛！」

而毛曉彤也表示這次是她第一次演武功高強的角色，坦承「雲襄傳」打戲拍得很過癮，尤其一場在下雨天的武打戲從晚上拍到隔天早上5點半，讓陳曉驚呼，「下這麼大雨，還挖了這麼深的一個水池，竟然拍了一個大夜，怎麼堅持下來的？」