觀影說劇／「長空之王」五一檔期票房佳 導演大誇王一博

「長空之王」票房亮眼。（取材自微博）

中國五一連假期間電影 票房亮眼，由王一博、胡軍、周冬雨擔正演出的中國空戰片「長空之王」暫居第一。導演 劉曉世受訪時透露，「長空之王」不排除有拍續集的計畫，而談到王一博時大讚他努力勤奮，「是讓我很驚喜的一個演員。」

據燈塔專業版實時數據，截至5月1日18時15分，五一檔期的總票房已突破人民幣10億元。 其中，此前最被看好的大製作「長空之王」儘管仍以3.81億元成績繼續領跑，「人生路不熟」、「這麼多年」分居第二、三名。

新浪娛樂報導，「長空之王」以解放軍 戰機「殲-20」試飛為背景，聚焦空軍試飛員們故事；「人生路不熟」是該檔期唯一的喜劇片，以一場自駕探親之旅為背景；「這麼多年」則是改編自同名小說的愛情片。

「長空之王」編劇導演劉曉世日前受訪，直誇這波年輕演員都很努力很勤奮，更特別誇讚主演王一博「眼神中有種堅定感，我覺得他能演出那種倔強執著堅毅的感覺」。

劉曉世透露，王一博理解力很強，進入角色特別快，感受能力也很好，兩人首次見面時就感覺到他接演前肯定做了功課，「比如殲-16哪款飛機有什麼樣的前史、性能等講的都非常準確。開機後從來沒有遲到過，一些危險的戲份也都是自己上，配合度非常高」。

王一博在片場也非常愛思考，愛和大家交流，愛提問題，劉曉世認為王一博有些特質很像試飛員，「默默無聞，每天都在琢磨，他是讓我很驚喜的一個演員。」

據「經濟日報」報導，一、二線城市仍是電影消費的主力市場，但隨著基礎設施、商業配套日益完善，中小城市青年逐漸成為消費新勢力，為進一步拉動下沉市場的消費空間，釋放消費潛力，電影票價還需要更加合理。