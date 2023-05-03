我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華人區現搶屋潮 專家：華人好儲蓄 趁利率緩和先買

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

觀影說劇／「長空之王」五一檔期票房佳 導演大誇王一博

娛樂新聞組／綜合報導
「長空之王」票房亮眼。（取材自微博）
「長空之王」票房亮眼。（取材自微博）

中國五一連假期間電影票房亮眼，由王一博、胡軍、周冬雨擔正演出的中國空戰片「長空之王」暫居第一。導演劉曉世受訪時透露，「長空之王」不排除有拍續集的計畫，而談到王一博時大讚他努力勤奮，「是讓我很驚喜的一個演員。」

據燈塔專業版實時數據，截至5月1日18時15分，五一檔期的總票房已突破人民幣10億元。 其中，此前最被看好的大製作「長空之王」儘管仍以3.81億元成績繼續領跑，「人生路不熟」、「這麼多年」分居第二、三名。

新浪娛樂報導，「長空之王」以解放軍戰機「殲-20」試飛為背景，聚焦空軍試飛員們故事；「人生路不熟」是該檔期唯一的喜劇片，以一場自駕探親之旅為背景；「這麼多年」則是改編自同名小說的愛情片。

「長空之王」編劇導演劉曉世日前受訪，直誇這波年輕演員都很努力很勤奮，更特別誇讚主演王一博「眼神中有種堅定感，我覺得他能演出那種倔強執著堅毅的感覺」。

劉曉世透露，王一博理解力很強，進入角色特別快，感受能力也很好，兩人首次見面時就感覺到他接演前肯定做了功課，「比如殲-16哪款飛機有什麼樣的前史、性能等講的都非常準確。開機後從來沒有遲到過，一些危險的戲份也都是自己上，配合度非常高」。

王一博在片場也非常愛思考，愛和大家交流，愛提問題，劉曉世認為王一博有些特質很像試飛員，「默默無聞，每天都在琢磨，他是讓我很驚喜的一個演員。」

據「經濟日報」報導，一、二線城市仍是電影消費的主力市場，但隨著基礎設施、商業配套日益完善，中小城市青年逐漸成為消費新勢力，為進一步拉動下沉市場的消費空間，釋放消費潛力，電影票價還需要更加合理。

數據顯示，今年5月1日電影平均票價為42.2元，同比上漲約23.39%。業內人士分析，雖然日常電影票價總體處在合理區間內，但節日期間仍會出現一定漲幅，可能會影響一部分觀眾的觀影熱情。

「長空之王」票房亮眼，導演誇讚王一博是好演員。（取材自微博）
「長空之王」票房亮眼，導演誇讚王一博是好演員。（取材自微博）

電影 導演 解放軍

上一則

向太回歸直播帶貨 向華強喊話送百台車寵粉

下一則

一周運動5次 金喜愛56歲超凍齡

延伸閱讀

「三金影后」周冬雨 首位90後百億票房女主角

「三金影后」周冬雨 首位90後百億票房女主角
全華裔製作電影「This Time」 洛杉磯亞太電影節首映

全華裔製作電影「This Time」 洛杉磯亞太電影節首映
全華裔製作的電影「This Time」於洛城電影節全球首映

全華裔製作的電影「This Time」於洛城電影節全球首映
「長空之王」4/28大華府4影院上映

「長空之王」4/28大華府4影院上映

熱門新聞

河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

2023-04-25 16:55
宋慧喬20年前的得獎畫面(左)與如今獲百想視后的得獎畫面。(截自影片)

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

2023-04-30 12:42
劉濤出席活動狀態極佳。圖／摘自微博

曾為夫還債狂接戲 44歲「琅琊榜」女星驚人現狀掀討論

2023-04-25 15:02
羅妮威利森被捕捉到在街邊翻垃圾充飢。圖／摘自IG

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

2023-04-30 09:26
古力娜扎穿了一條褲子引發了爭議。（取材自微博）

「內褲外露」招議論 古力娜扎曬照：不覺得我穿得有問題

2023-04-29 19:35
(噓！星聞)

百想／宋慧喬27年首奪視后 視帝李星民爽喊宋仲基

2023-04-28 07:59

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…