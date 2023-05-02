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「戰火中的青春」 王鶴棣狂跑700個炸點

​​娛樂新聞組／綜合報導
王鶴棣抱著周也在烽火硝煙中奔跑的場景，讓人印象深刻。（取材自微博）
王鶴棣抱著周也在烽火硝煙中奔跑的場景，讓人印象深刻。（取材自微博）

以西南聯大為創作背景，由王鶴棣、周也、葉祖新等主演的「戰火中的青春」日前開播，自帶真實、厚重的歷史底色，再加上置景、服化道方面的精益求精，被網友讚「一秒入戲」。尤其多場爆破戲，給人以強烈的視覺衝擊。而王鶴棣更在劇中跑了700餘個炸點。

北青網報導，「戰火中的青春」開篇中，日軍轟炸南開大學木齋館的場景，一邊是學生們在混亂中搶救書籍、躲避炸彈，一邊是飛揚的塵土、破碎的校舍，讓人隔著屏幕也能感受到戰爭的殘酷。比如王鶴棣飾演的程嘉樹抱著周也飾演的林華珺，在烽火硝煙中奔跑的場景，觀眾可以清晰地看到磚石、瓦礫與木屑碎塊近距離在演員身邊飛濺。

為了還原戰爭、爆炸、轟炸等逼真場景，「戰火中的青春」在拍攝過程中使用了多噸炸藥，並採用4K高清畫質，用電影剪輯的方式呈現出了流暢而震撼的大片效果。

如此多的「爆炸戲」，對劇組在安全措施上下足了功夫。同時，這也對演員的表演提出了更高的要求。據統計，王鶴棣在劇中跑了700餘個炸點，而且全部都是自己上陣完成。「第一次拍爆破戲，說實話很害怕，因為不知道它爆炸的範圍有多大，威力有多大，所以鏡頭前的反應都是最真實的。」

王鶴棣回憶道：「我記得有一場戲，炸彈直接往我身上炸，土直接進到我耳朵裡，當時腦子就嗡的一下，真的矇了。拍完的那個下午，我耳朵一下午都失去了聽覺。」

同樣對爆破戲「心有餘悸」的還有周也，這也是她作為演員第一次跑炸點。「這是個非常新鮮的初體驗，但還是很害怕，後來去拍片子發現骨頭裂了一個小縫。」周也說道。

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