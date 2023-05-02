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才爆欠下巨債 李亞鵬搭機遭拒改坐廉價火車

​​娛樂新聞組／綜合報導
李亞鵬欠下巨債，近日傳出被限制無法搭飛機。（取材自微博）
李亞鵬欠下巨債，近日傳出被限制無法搭飛機。（取材自微博）

王菲前夫李亞鵬日前投資失利欠下巨債，近日更爆出未按時還款4000萬人民幣（約578.7萬美元）遭法院強制執行。近日卻傳出李亞鵬被限制無法搭飛機，一度被困在機場，後來則改搭火車。

李亞鵬近日在機場開直播，透露雖然和債主們已私下溝通取得共識，雙方也無糾紛，但因法院還未撤案，導致被強硬執行「限制高消費」，加上助理又買了飛機頭等艙座位，因而被拒絕搭機，最後只好改搭廉價火車回北京，忍不住抱怨起執法太認真。

李亞鵬也坦然面對並強調「公開在直播表示欠債還錢，這是天經地義，無需多言，只要人還活在這個世上，就要為自己的錯誤買單！」

李亞鵬2018年和哥哥投資房地產6年失敗，被告上法院，引發各界關注。近期他轉行直播賣茶葉，努力還債度日。

上月底李亞鵬出面坦承自己欠下巨額債務，更稱自己面臨的債務不僅僅只有4000萬人民幣那麼簡單，到現在仍欠付很多員工的補償金，過去幾年自己的企業一直在苦撐，直到去年底開始大量裁員約200人，感謝老員工的信任，允許他一點點償還，為了能趕快賺錢還債，還開起直播賣茶葉，也引來許多網友購買支持。

李亞鵬表示認識到自己的最大錯誤是「我的的情懷遠大於我的能力！」他自問「我何德何能要復活生活中的傳統文化？我何德何能要讓每一個孩子都再展笑顏？我何德何能去辦醫院辦教育？」他承認以前的自己只是一個好大喜功的妄想者，現在已經和自己和解。

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