周慧敏來美開唱 走音氣不足 網酸：老了就該退休

周慧敏日前於美國舉行30周年巡迴演唱會。(取材自微博)

55歲「玉女 掌門人」周慧敏近年逐漸淡出演藝圈，不過她日前在美國巡迴演唱在網上曝光，有網友發現她唱功大不如前，引發熱議。

周慧敏日前在美國舉辦巡迴演唱會，當晚她以一襲白色晚禮服登台，皮膚白皙無瑕，許多網友紛紛大讚她美貌依舊、仙氣十足，不過卻有網友發現她當天演唱時似乎狀態不佳，除了高音唱不上去，甚至還氣不足走音。

來源:YouTube

許多網友更紛紛在微博上討論起周慧敏演唱會的表現，紛紛驚嘆：「老了就老了……該退休 就退休吧，一場演唱會耗盡前半生形象」、「這也不是提不起氣，明明就是走調了」、「天哪，怎麼唱成這樣了，真的是心有餘而力不足了」、「美是美，不好聽也是真的。

不過，也有網友出面替周慧敏說話，「起碼人家是真唱」、「積點口德」、「你買票的時候不知道她幾歲了？」、「看周慧敏的人，誰在意過她歌唱水平？」、「人家願意付錢看，你們沒付錢的真的沒什麼資格罵人」。