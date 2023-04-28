周慧敏來美開唱 走音氣不足 網酸：老了就該退休
55歲「玉女掌門人」周慧敏近年逐漸淡出演藝圈，不過她日前在美國巡迴演唱在網上曝光，有網友發現她唱功大不如前，引發熱議。
周慧敏日前在美國舉辦巡迴演唱會，當晚她以一襲白色晚禮服登台，皮膚白皙無瑕，許多網友紛紛大讚她美貌依舊、仙氣十足，不過卻有網友發現她當天演唱時似乎狀態不佳，除了高音唱不上去，甚至還氣不足走音。
來源:YouTube
許多網友更紛紛在微博上討論起周慧敏演唱會的表現，紛紛驚嘆：「老了就老了……該退休就退休吧，一場演唱會耗盡前半生形象」、「這也不是提不起氣，明明就是走調了」、「天哪，怎麼唱成這樣了，真的是心有餘而力不足了」、「美是美，不好聽也是真的。
不過，也有網友出面替周慧敏說話，「起碼人家是真唱」、「積點口德」、「你買票的時候不知道她幾歲了？」、「看周慧敏的人，誰在意過她歌唱水平？」、「人家願意付錢看，你們沒付錢的真的沒什麼資格罵人」。
周慧敏1985年參加歌唱比賽出道，1994年4月周慧敏推出的粵語專輯「成長」，更兩度登上香港唱片銷量榜冠軍，更憑出眾及清純形象被香港傳媒封為「玉女」歌手，之後她也將事業版圖拓展至戲劇圈，1992年與鄭少秋、劉青雲、藍潔瑛等大咖巨星主演港劇「大時代」，當時還因此獲選「最受歡迎女藝人」。
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