我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

家居零售巨頭BBB破產 折扣券3天內到期 引發搶購潮

蒙嘉慧「發福」亮相鄭伊健演唱會 日文對話挨轟

娛樂新聞組／綜合報導
蒙嘉慧被指近來發福，網友說她像路人。(取材自微博)
蒙嘉慧被指近來發福，網友說她像路人。(取材自微博)

55歲鄭伊健與49歲蒙嘉慧近年定居日本，更於福岡投資過百萬開設房地產公司，生活愜意。鄭伊健日前於澳門開唱，又唱又跳十分有活力，老婆蒙嘉慧也被拍到到場力挺。但有網友發現，蒙嘉慧近來發福不少，臉圓圓之餘更驚現雙下巴，有網友留言指她「好路人」，不復往日氣質

香港01報導，演唱會開始前，蒙嘉慧已現身觀眾席與眾人打招呼，全身黑色裝扮外搭灰色長風衣，紮起馬尾，一身低調打扮，仍難掩明星氣質，一出場已有不少觀眾大叫其英文名「Yoyo」。有女歌迷衝上前疑打算問蒙嘉慧能否合照，工作人員出手阻攔，並護送蒙嘉慧離場。

另一段片段中，蒙嘉慧站在舞台前徘徊，用日文叫喊「Aki先生」（音譯），似乎正在尋人，而粉絲亦以日文稱呼蒙嘉慧，蒙嘉慧再用日文表示「這個」，並走到另一個方向與粉絲握手。

怎料蒙嘉慧說日文卻惹來爭議，有網友表示「為甚麼有一種不認祖歸宗的感覺」、「她竟然說日語了？」、「自從他們去了日本就不喜歡了」。有網友認為兩人移居日本，說日文很正常，但有其他網友反駁：「那怎麼不去日本開演唱會，在澳門說日語？」

蒙嘉慧用日文與粉絲對話。（小紅書影片截圖）
蒙嘉慧用日文與粉絲對話。（小紅書影片截圖）
鄭伊健近日於澳門開唱。(取材自微博)
鄭伊健近日於澳門開唱。(取材自微博)

日本 澳門 投資

上一則

婚變人財兩空 鄭浩南被「野生捕獲」暴瘦雙頰凹陷

下一則

馬伊琍被曝新戀情 高壯白髮男遛狗送花疑同居

延伸閱讀

日本民營太空船「白兔號」 挑戰登月降落時失聯

日本民營太空船「白兔號」 挑戰登月降落時失聯
盼韓日和解 尹錫悅：不接受拿百年前事促日下跪

盼韓日和解 尹錫悅：不接受拿百年前事促日下跪
日本史上最年輕 26歲無黨籍靠空戰當選市長

日本史上最年輕 26歲無黨籍靠空戰當選市長

李昇基婚後人氣跌 演唱會門票疑滯銷

李昇基婚後人氣跌 演唱會門票疑滯銷

熱門新聞

陳小紜因發育太好無緣進國家隊。圖／摘自微博

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

2023-04-18 10:41
陳小紜在「薄冰」中被逼脫衣。(取材自微博)

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

2023-04-22 19:35
關之琳（右）與呂良偉（左）合照。(取材自微博)

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

2023-04-23 04:07
文彬過世讓人錯愕心痛。圖／摘自edaily

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

2023-04-19 14:38
安以軒（右）和老公陳榮煉（左）過去一起出席活動。（取材自微博）

庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

2023-04-20 23:56
楊紫瓊聚餐合照，由周潤發(左下)掌鏡，現場巨星雲集。圖／摘自臉書

67歲周潤發突然滿頭白髮 私下真實身材竟被女星曝光

2023-04-18 14:16

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院