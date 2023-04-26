蒙嘉慧「發福」亮相鄭伊健演唱會 日文對話挨轟

蒙嘉慧被指近來發福，網友說她像路人。(取材自微博)

55歲鄭伊健與49歲蒙嘉慧近年定居日本 ，更於福岡投資 過百萬開設房地產公司，生活愜意。鄭伊健日前於澳門 開唱，又唱又跳十分有活力，老婆蒙嘉慧也被拍到到場力挺。但有網友發現，蒙嘉慧近來發福不少，臉圓圓之餘更驚現雙下巴，有網友留言指她「好路人」，不復往日氣質

香港01報導，演唱會開始前，蒙嘉慧已現身觀眾席與眾人打招呼，全身黑色裝扮外搭灰色長風衣，紮起馬尾，一身低調打扮，仍難掩明星氣質，一出場已有不少觀眾大叫其英文名「Yoyo」。有女歌迷衝上前疑打算問蒙嘉慧能否合照，工作人員出手阻攔，並護送蒙嘉慧離場。

另一段片段中，蒙嘉慧站在舞台前徘徊，用日文叫喊「Aki先生」（音譯），似乎正在尋人，而粉絲亦以日文稱呼蒙嘉慧，蒙嘉慧再用日文表示「這個」，並走到另一個方向與粉絲握手。