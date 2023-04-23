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周星馳成功世紀合體五月天 組限定團「叫這名」

記者黃保慧／綜合報導
周星馳（中）與五月天正式合組限定團「六月天」。（取材自Instagram）
周星馳（中）與五月天正式合組限定團「六月天」。（取材自Instagram）

周星馳（星爺）自從開了社群帳號後，不只跟粉絲互動頻頻，近期還和台灣天團「五月天」阿信、怪獸、瑪莎及石頭碰面，他更大秀吹蕭絕技。日前，星爺又於社群IG正式宣布，與五月天正式合組限定團「六月天」，並「正埋首首張單曲」。

周星馳日前上傳一張自己吹著蕭給五月天阿信、怪獸、瑪莎、石頭聽的照片，四人還伸出大拇指比讚，文中寫著：「巧遇五月天，雖然五缺一亦無阻我自薦組成六月天的決心，當場示範了獨門絕活，四子讚口不絕送了幾盒鳳梨酥作獎勵，並禮貌地勸我回家等電話。」

五月天阿信在留言處回覆：「星爺，我們團員再商量一下，或您再等等⋯⋯」周星馳也在限動發出鳳梨酥的禮盒，並說「希望吃光鳳梨酥之前會收到電話」。阿信表示團員之間需要商量一下，喊話「我們真的很為難」。他們一來一回的互動，也讓粉絲看得很開心。

近日，星爺終於發出正臉合影，宣告組團成功，在IG表示：「經過一番斡旋，終於達成共識創立限定樂隊六月天！ 為期待定但不少於24小時！正埋首於首張單曲類型和可以一炮而紅的歌曲名字…。」

由於兩次發文都獨缺冠佑，不少粉絲開玩笑說「原來五月天的鼓手是星爺假扮的冠佑」，但其實阿信近日在演唱會上表示冠佑因女兒有事，特地趕回台北，才又趕回香港，不是特意缺席。

周星馳 社群 香港

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