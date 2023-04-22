和蔣勤勤結婚18年 陳建斌認了：現在家庭最重要

陳建斌(右)和陳曉搭檔演刑警師徒。(圖:愛奇藝國際站提供)

陳建斌主演的刑偵劇「塵封十三載」正在熱播，陳建斌劇中跟陳曉是刑警師徒，戲外他稱自己很幸運能跟陳曉合作，因為好的對手演員是「可遇不可求」。

男主角陳建斌過去多演出皇帝古裝戲，接受電話訪問 ，談到為何接演時裝劇「塵封十三載」？他表示，因為這個劇本寫的是13年的跨度，如果看小孩從少年變青年，外表就可以看出變化，但成年人來說，表面變化不大，但內心變化是很大的，尤其像魏崢嶸內心遭受巨大打擊，命運像是古希臘神話悲劇人物一樣，努力跟命運抗爭、奮鬥，本以為可以破案，但實際不然，幸好最後遇到了徒弟陸知行，在13年後拉了他一把，一起把13年前的案子破了，在最後給魏崢嶸一個救贖。這是個很不錯的劇本，他很願意參與這樣的作品。

陳建斌(左)和陳曉搭檔演刑警師徒。(圖:愛奇藝國際站提供)

陳建斌聊到跟陳曉的合作，稱自己特別幸運，兩人不用培養就自然有默契，「不知是因為是一個學校畢業，還是跟曉哥脾氣投緣。」戲外陳建斌稱陳曉為「曉哥」，陳曉會有壓力嗎？他解釋，不是只有自己叫他曉哥，組裡包含導演 都叫他曉哥。陳建斌覺得到新劇組跟陌生演員培養熟悉感覺的過程艱難又痛苦，但這次幸運碰到曉哥，「一見如故，零磨合直接進入人物關係，好的對手演員是可遇不可求。」

陳建斌劇中與左小青、劉敏濤有感情戲，前者是曾論及婚嫁卻錯過的前女友白曉芙，後者是離婚又復婚的老婆胡海霞，兩人育有一子，陳建斌認為導演特別會選角，兩人戲分不多，拍戲時間不長，卻能恰如其分的將戲裡需要的人物特質，畫龍點睛的表現出來。

對於魏嶸崢錯過白月光白曉芙，選擇跟胡海霞在一起，陳建斌認為，每個人在生活中都會有錯過的東西，才會說人生不如意的事十之八九，但不代表錯過的就是最好的，只是因為沒有經過，才會充滿想像。實際上也有一句話 是「珍惜眼前人」，你一定要知道即使擁了「彼岸」，「彼岸」也會變成你的「此岸」。

「塵封十三載」故事從1997年跨到2010年，13年的跨度讓陳建斌在造型和角色塑造上有很大的差別。陳建斌提到印象最深刻的是這個戲分成兩個部分，分別在冬天和夏天拍，中間隔了7、8個月的時間，從造型和心理準備上，給演員在創造角色上提供不少幫助，「我是第一次用這種方式來完成一個作品，雖給製作方面增加難度，但從演員角度來說，我很喜歡這個方式，給創作者有充足時間去思考，13年間到底發生什麼變化？」

陳建斌演技精湛。(圖:愛奇藝國際站提供)

此次，陳建斌造型也跟以往不同，1997年的魏崢嶸穿著立領皮衣，留著較 長的頭髮，這是陳建斌10幾年來都沒有過的髮型，「我一直是短髮造型，這次專門為了魏崢嶸留了長髮，我想起年輕上大學時，留的就是這個長髮。」而皮衣的造型，陳建斌認為是魏崢嶸的「盔甲」，讓他 「像戰士一樣雷厲風行，不管不顧往前衝，覺得自己可以戰勝所遇到的困難。」

13年後的魏崢嶸造型有很大變化，手裡還拿著一個可愛的卡通水壺，陳建斌認為這是魏崢嶸內心發生了變化，變成一個柔軟的人。陳建斌還透露大家看到的卡通水壺得來不易，「第二天就要拍了，我還在想要用什麼樣的杯子，想了很久，最終出現杯子雛形時，已經是晚上，緊急跟導演通電話 ，請劇組準備。」

陳建斌手拿卡通水壺喝水呈現反差萌，但這個水壺是有故事的，杯上面貼著魏崢嶸一家人的合影，和兒子從出生到18歲到照片，陳建斌很喜歡這個細節，「劇本寫的特別好，當13年後魏崢嶸以前的長官霍局說老魏你變了，他拿起杯子給霍局看，大家就明白了。」

這個水壺代表13年前事業重於家庭的魏崢嶸，13年後家庭重於事業，陳建斌和蔣勤勤結婚18年，被問到自己對於家庭和事業的比重？他說：「家庭是最重要的。」未婚時的陳建斌覺得進劇組去外景地是件高興的事，拿起箱子坐飛機去很遠的地方特別愉快，像一場新奇歷險記。但現在對他來說要離開家去外地拍戲是很痛苦的事。他感同身受地說：「我個人內心的變化就是劇中人的變化，也應該是每一個人的變化，這些都很正常，不管是年輕時對世界的嚮往，成年、中年以後對家庭的眷戀，都是對人最好的安排。」

陳建斌劇中拿著卡通水壺展現反差萌。(圖:愛奇藝國際站提供)

「塵封十三載」因為劇情不斷反轉，陳建斌在看劇本時也被劇本吸引，他說，「當時看劇本被故事捕捉壞人的過程吸引，拍攝過程中跟導演不斷討論真兇的話題，最後故事走向讓我們兩人覺得特別唏噓，但這也是我為什麼喜歡這個劇本的原因，這是一個讓人難以釋懷的結局，特別心疼魏崢嶸這個人物，但這就是悲劇的魅力，悲劇就是把生活美好的事情毀滅給你看，讓你覺得珍惜生活美好的東西有多重要。」

陳建斌認為好戲帶給人的回味特別重要，「我小時候看過很多好的作品，長留在我的記憶中，有些東西甚至改變我的生活，改變了我這個人。」所以他希望能夠拍出好的作品留在觀眾心裡，幫助觀眾成為一個更好的自己。