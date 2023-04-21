戲說從頭／林峯「凌雲志」扮猴王 香腸嘴致敬梁朝偉

林峯在「凌雲志」中的香腸嘴造型(左)，致敬梁朝偉的角色。(圖：龍華電視提供)

港星林峯在神話古裝劇「凌雲志」中首次飾演神話英雄人物，所有武打戲都親自上場。而為了演出不同於「西遊記」裡所向披靡的齊天大聖，林峯用搞怪的語氣、誇張的肢體動作，呈現出一個性格乖僻、卻帶著搞笑的新角色，有一幕因為貪吃，不小心食物中毒，一轉頭變成香腸嘴，致敬梁朝偉 的「東成西就」角色。

林峯表示，希望透過演出「凌」劇為演藝生活帶來新高峰，「從人性的角度重新詮釋仙跟妖勢不兩立，猴子不再是混世魔王或不苟言笑的神佛，而是一個有七情六欲的鮮活角色，他逆戰不服命，因為在他堅持不懈的成長升級之路，讓我在演出時腎上腺素飆升，全身起雞皮疙瘩，是個極富個人魅力的角色。」

林峯繼續分享：「為了演出角色，光是盔甲就重達10斤（5公斤），加上臉上的特效妝容，完成也要6小時了，尤其當時天氣很熱，是很挑戰體力的，並且化了特效妝，無法看到臉部表情，要怎麼把戲演到更細膩、更極致，對我來說是一大挑戰。」