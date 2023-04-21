拍片出意外 王一博翻車連滾好幾圈

王一博在「長空之王」中飾演試飛員。(取材自微博)

由王一博、胡軍、周冬雨演出的電影 「長空之王」，題材跟中國戰機有關，被視為內地版「捍衛戰士」，近日官網曝光花絮，王一博在拍攝過程中出現翻車意外，相當驚險。

綜合媒體報導，「長空之王」片中有殲-20、殲-16等真實戰機拍攝，講述試飛員的故事，他們可說是中國空軍史的無名英雄，電影已經定檔4月下旬上映。

王一博飾演試飛員「雷宇」，從曝光的花絮畫面中可見，王一博因車輪打滑而造成翻車事故，他在車內連續翻滾數圈，在場的演員和工作人員迅速奔向他關心身體狀況，當導演 問及身體有沒有大礙時，他回：「沒事，我想再來一條。」並迅速調整狀態再拍一次。

王一博奮不顧身的敬業模樣，讓許多粉絲表示「太拚了，好口碑就是這樣來的」、「王一博真的很拚」、「做什麼事都很拚，只想證明自己」、「真的好危險」。

報導指出，25歲男星王一博為男團UNIQ出身，2019年主演「陳情令」，飾演「藍忘機」而打開知名度，之後陸續演出「有翡」、「風起洛陽」等劇，走紅後是非也跟著纏上身。