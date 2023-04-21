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王俊凱上海酒店密會女友？素人：照片是我

娛樂新聞組╱綜合報導
王俊凱人紅是非多，無辜成為緋聞主角。(取材自微博)
王俊凱人紅是非多，無辜成為緋聞主角。(取材自微博)

以男團「TFBOYS」出道的王俊凱，近日被爆料在上海密會女友，狗仔還信誓旦旦表示「有照片證據」，不過沒多久，便有一位素人網友出面指稱「照片是我」。

綜合媒體報導，狗仔「吃瓜少女張小寒」爆料，「川渝W姓男頂流」的粉絲某天發現一位W姓女子的照片中有自己的偶像，在詢問該女子後，得知對方與偶像認識，於是便委託Ｗ姓女子幫忙轉達禮物。到了今年春天，W姓男星到上海工作，結果粉絲發現Ｗ女在飯店中的自拍背景與男星完全吻合，懷疑兩人關係不一般。

由於張小寒在爆料漫畫中使用的活動圖、自拍構圖都與王俊凱的相似，加上王俊凱是重慶人、今年春天確實到過上海出席活動，因此立刻就引發網友聯想，掀起熱烈討論。

然而，就在緋聞傳開沒多久後，一位名叫「王佳浩」的網友發文表示：「我只是個素人，這個事情我完全不知情。」他指出，狗仔所說的照片其實都是自己，「熱搜照片是我，並不是王俊凱先生，我也不知道我的照片為什麼會被惡意搬運，並被惡人利用，希望大家不要拿著我照片到處造謠了。」

對於照片，王佳浩解釋說：「這是2022年12月18日我去北京找朋友玩，但是剛到北京就發燒確診了，當天晚上和她吃飯，隨後就返回滄州，我倆只是朋友關係。」

真相曝光後，粉絲紛紛留言「麻煩各位擦亮眼睛，這年頭造謠成本太低了吧」、「王俊凱好慘」、「張小寒都不出來說話嗎」、「素人的事竟然還能扯到王俊凱頭上來」、「請張小寒道歉」、「人在家中坐，鍋從天上來」。

北京 緋聞

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