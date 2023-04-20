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白鹿「長月燼明」一人演三角 情緒轉換挑戰大

娛樂新聞組╱綜合報導
對白鹿而言，「長月燼明」最大的挑戰就是一人分飾三角。(取材自微博)
對白鹿而言，「長月燼明」最大的挑戰就是一人分飾三角。(取材自微博)

由鞠覺亮執導，羅云熙、白鹿主演的奇幻仙俠劇「長月燼明」熱播中，該劇講述為拯救被魔神澹台燼（羅云熙飾）統治的四洲三界，衡陽宗掌門之女黎蘇蘇（白鹿飾）化身葉家小女兒葉夕霧，回到500年前，阻止澹台燼成為魔神，兩人因此產生了三生三世的感情糾葛。白鹿日前受訪時表示，「長月燼明」故事複雜，劇中她飾演的三個角色以及三世因果相續的設定很吸引她。

新京報報導，白鹿在劇中分別飾演黎蘇蘇、葉夕霧、桑酒三個角色，三種不同的身分經歷故事，三個角色互為因果，「整個劇本的人物設定、故事感、宿命感第一眼就很吸引我。」對白鹿而言，最大的挑戰就是一人分飾三角，因為全劇是跳著拍的，不是順著拍，甚至有一天白鹿同時演繹了三個角色，「這對演員還是有點難度的，因為我這三個角色需要的狀態完全不一樣，可能上一秒還哭到眼睛痛，換套衣服就要演葉夕霧和澹台燼之間那種很甜的感覺，所以要快速調整情緒狀態，進入到角色裡，把每一個角色詮釋好。」

劇中，黎蘇蘇肩負著守護蒼生的責任，她遵從師命回到500年前，遇到了還沒成魔的澹台燼。黎蘇蘇唯一的目標是剔除澹台燼的邪骨阻止他成魔，在這個過程中，兩人互生好感，經歷了幾次虐戀。黎蘇蘇是充滿幹勁的「小太陽」，她勇敢、坦蕩，充滿俠義精神。在白鹿看來，黎蘇蘇有比較可愛的部分，但更多時候她是一個性格堅毅、沉穩的人，「從剛穿越葉夕霧時她一次又一次地救澹台燼，獨自進荒淵這些劇情可以看出來，黎蘇蘇是一個就算經歷再難，也不忘初心的堅韌角色。」

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