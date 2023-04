楊紫瓊為女性發聲 新挑戰…當製片人

楊紫瓊表示正在尋找新的挑戰,不排除擔任製片人。(取材自Instagram)

奧斯卡金像獎新科影后楊紫瓊 近日為娛樂產業的多元性和女性賦權發聲,強調「絕對不要讓任何人將我們侷限在框架中」,她並表示正在尋找新的挑戰,包括擔任製片人。

綜合媒體報導,這是這位馬來西亞巨星締造影史紀錄,成為奧斯卡首位亞洲影后以來,在家鄉舉辦的首場記者會。她重申了得獎之後受訪時一直談到的主題。

楊紫瓊表示:「我十分幸運能持續地工作,並且與非常有趣、多元、有前瞻性的影人們一起合作。這使我能為自己真正相信的事情奮鬥:代表性和多元性,特別是女性賦權。」身為有史以來第一個獲得奧斯卡最佳女主角獎的亞洲女性,楊紫瓊表示,「這對我們當中的很多人來說意義重大」,她說在贏得獎項後「聽到從世界各地傳向洛杉磯的歡聲雷動和喜悅」。

楊紫瓊憑藉科幻動作喜劇「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All At Once)贏得影后。楊紫瓊說道:「在這段旅途中,每個人都問我是否想得到奧斯卡獎 。我說,當然啊,我當然想拿到奧斯卡,有誰不想?我不想要拐彎抹角地說不,因為這個獎項對我們當中的許多人來說意義非凡。」

楊紫瓊也表示,她在尋找新的挑戰,其中包括擔任製片人。她說:「我愛製片工作。我以前曾經做過製片人,現在我又可以開始重拾這項工作了,現在的我可以更多元化地發展,因為人們開始聽取妳的意見,欣賞妳所帶來的貢獻。」