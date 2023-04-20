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楊紫瓊為女性發聲 新挑戰…當製片人

娛樂新聞組╱綜合報導
楊紫瓊表示正在尋找新的挑戰，不排除擔任製片人。(取材自Instagram)
楊紫瓊表示正在尋找新的挑戰，不排除擔任製片人。(取材自Instagram)

奧斯卡金像獎新科影后楊紫瓊近日為娛樂產業的多元性和女性賦權發聲，強調「絕對不要讓任何人將我們侷限在框架中」，她並表示正在尋找新的挑戰，包括擔任製片人。

綜合媒體報導，這是這位馬來西亞巨星締造影史紀錄，成為奧斯卡首位亞洲影后以來，在家鄉舉辦的首場記者會。她重申了得獎之後受訪時一直談到的主題。

楊紫瓊表示：「我十分幸運能持續地工作，並且與非常有趣、多元、有前瞻性的影人們一起合作。這使我能為自己真正相信的事情奮鬥：代表性和多元性，特別是女性賦權。」身為有史以來第一個獲得奧斯卡最佳女主角獎的亞洲女性，楊紫瓊表示，「這對我們當中的很多人來說意義重大」，她說在贏得獎項後「聽到從世界各地傳向洛杉磯的歡聲雷動和喜悅」。

楊紫瓊憑藉科幻動作喜劇「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）贏得影后。楊紫瓊說道：「在這段旅途中，每個人都問我是否想得到奧斯卡獎。我說，當然啊，我當然想拿到奧斯卡，有誰不想？我不想要拐彎抹角地說不，因為這個獎項對我們當中的許多人來說意義非凡。」

楊紫瓊也表示，她在尋找新的挑戰，其中包括擔任製片人。她說：「我愛製片工作。我以前曾經做過製片人，現在我又可以開始重拾這項工作了，現在的我可以更多元化地發展，因為人們開始聽取妳的意見，欣賞妳所帶來的貢獻。」

楊紫瓊 奧斯卡獎 媽的多重宇宙

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