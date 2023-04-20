原傳出當何超蓮伴娘 鄧紫棋遠距祝福

鄧紫棋和何超蓮感情好。(取材自Instagram)

已故澳門賭王何鴻燊的愛女何超蓮於2019年認愛中國男星竇驍，相戀迄今終於在峇里島出嫁，原本傳出香港 女星鄧紫棋 將擔任好友何超蓮的伴娘，婚禮現場卻不見她的身影，她透過發文方式寫下祝福，也曝光未到場原因。

鄧紫棋在社群 平台發出兩人合照，回憶18歲剛認識的時候，「看著你從包包臉成長為大美女，看著你從坐在床上為情所困而整晚不睡的少女，成長為現在已經要嫁為人妻的成熟女人，很多回憶浮現眼前」，她也透露，兩人曾做過很多傻事，有次與何超蓮一起去東京旅行，何超蓮為了吃名店壽司，凌晨2點就把鄧紫棋叫起來排隊，在寒風中排了3小時才知道那家店有名是因為很便宜，兩人在日本吃到好吃的哈密瓜麵包後，回香港還一起去超市買材料動手做，雖然走了很久也很累，但是聊了很多。

她們也到處去旅行，「在忙碌的行程裡一起爭取時間放鬆，你來我的演唱會，我去你的牛肉麵店，你試過在我生日的時候驚喜地飛來我工作的地方，捧著蛋糕出現在我面前，我也試過在外地回來拿著好吃的突然出現在你家門前」，鄧紫棋坦言也有吵架和不開心的時候，但兩人從幼稚到懂得體諒彼此。

雖然鄧紫棋無法親自到婚禮現場祝福好友，「但我能遠距離地為你祈禱和祝福，祝你和豆豆（竇驍）永遠幸福，愛與平安充滿你們一家，願你們未來的路無論是舒坦還是崎嶇，你們都能充滿喜樂地同心面對，愛你」。