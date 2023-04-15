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Angelababy新造型「禮服配拖鞋」 網傻眼喊：很low

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy穿上禮服配上拖鞋，被網友酸爆。（取材自微博）
Angelababy穿上禮服配上拖鞋，被網友酸爆。（取材自微博）

Angelababy（楊穎）與黃曉明結束婚姻後，近日頻上新聞，她出道多年優雅美麗形象深植人心，更充滿時尚高品味，最近她的全新形象照流出，沒想到穿上華麗禮服配上拖鞋，讓網友傻眼：「很low。」

部落客「Mr.布雷蕭」常在臉書分享時尚及流行事物，日前他貼出一系列Angelababy的形象照並寫下「鞋子的重要性again」，只見Baby身穿一襲金色緊身禮服，裙擺寬鬆設計相當霸氣，怎料看向腳部，她居然穿著增高拖鞋，瞬間成菜市場阿桑。

網友紛紛傻眼留言：「地方的有錢大姐」、「真的氣質有差」、「真是百密一疏」、「這是社區媽媽的拖鞋吧？」、「附近阿姨出門都會把這個當高跟鞋穿」、「氣質很low！」還有人說：「她這是得罪造型師了嗎？」

此外，Baby的工作室曾在微博上傳她替雜誌拍的絕美畫報，身高159公分、體重僅44公斤的她，一張「蝴蝶谷美背」的照片引起熱議。然而一名整形名醫表示，這種「蝴蝶骨」可能是不良體態的「翼狀肩」，更示警如果放鬆時，蝴蝶骨形狀明顯又帶有痠痛感，應儘早矯正。

時尚 Angelababy 黃曉明

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