陳曉「塵封十三載」穿女裝辦案 陳妍希忍不住問：兇手是誰？

陳曉「塵封十三載」為破案穿女裝。(圖:愛奇藝國際站提供)

中國懸疑推理刑偵劇「塵封十三載」由實力派演員陳建斌和陳曉合作主演，兩人是首次搭檔刑警師徒檔，雖相差17歲，交流上卻完全沒有代溝，陳建斌先是讚：「他有好演員的美德。」兩人可以很直接針對劇本跟拍攝溝通，「好像已經認識了很久似的，可以直接進入狀態。」對陳曉讚不絕口。

「塵」劇故事描述1997年在南都市發生詭異連環殺人懸案，時隔13年後，隱匿的兇手再現蹤跡，陳建斌、陳曉師徒兩人再度聯手追查真相。故事由1997年和2010年時空交叉敘事，陳建斌和陳曉在不同年代的造型風格迥異。

1997年陳建斌飾演的魏崢嶸是陸行知（陳曉飾）的師父，個性火爆，辦案能力強，皮夾克立領是他的標配，13年後他卻從雷厲風行的刑警成了清閒民警，還成了「家庭煮夫」下班要幫家裡買菜煮飯，穿著拖鞋短褲白背心，手裡還拿著可愛的兒童水壺喝水，反差萌十足。

而陳曉飾演的陸知行，1997年前是個看到屍體就吐的菜鳥員警，為了查案被魏崢嶸命令喬裝成女生，穿上橘色大衣、假髮後卻魏崢嶸嫌棄，該橋段一出讓網友笑噴，「四大爺看了都皺眉」、「雖然陳曉穿女裝很搞笑，但陳建斌的表情更好笑」，這也是陳曉繼「那年花開月正圓」、「雲巔之上」後，再度為戲劇再穿女裝。

而13年後，陸知行已經褪去青澀模樣，成為一個行事幹練的刑偵高手，但原本婚姻十分恩愛的他卻與老婆楊漫（啜妮飾）離婚，也為劇情留下伏筆。戲外陳曉的老婆陳妍希也追劇，跟網友一樣關注兇手是誰，在微博 發問：「陳先生，兇手到底是誰啊？」讓網友直呼又嗑到夫妻檔的糖。