周杰倫怒告網易3公司「不正當競爭糾紛」 網爆料內幕

周杰倫和他的旗下公司起訴網易三公司，近日將開庭。(圖：Spotify提供)

因「不正當競爭糾紛」，據浙江法院網的開庭公告顯示，台灣藝人周杰倫 及杰威爾音樂有限公司，近日起訴中國網路巨頭網易所屬的三家公司，案件將於本月17日在浙江省杭州市濱江區人民法院開庭審理。

訴訟案隨即引發高度關注，有網友爆料提告內幕。ETtoday報導，娛樂博主「八卦 名探」發文爆料，「很多人還不知道這是怎麽回事？我給科普一下：當時周杰倫剛簽獨家給企鵝音樂，網易雲趁音樂還沒下架，對周杰倫的音樂來了個打包售賣，而且售賣的收入沒分給周杰倫。這官司周杰倫穩贏吧？」

根據天眼查APP刊登的資訊，包括廣州網易計算機系統有限公司、網易（杭州）網絡有限公司、杭州網易雷火科技有限公司等三間公司新增開庭公告，原告是歌手周杰倫以及杰威爾音樂。由於案由是「不正當競爭糾紛」，引發網友揣測與周杰倫的歌曲版權有關，粉絲更輪番支持歌手合理維權。

對此，杰威爾則回應，之所以控告網易，是因去年7月網易的一款網路遊戲「天下3」侵權，該遊戲不僅未經授權使用周杰倫的音樂，還推出活動贈送周杰倫演唱會門票，當時杰威爾還曾為此在微博 大動作發聲明。

聲明指稱，「本公司從未授權該款遊戲使用周杰倫之音樂作品，亦無授權其贈送周杰倫演唱會門票，該公司活動與杰威爾音樂無關，亦與周杰倫無關！並非官方授權的活動！」聲明還表示，相關法律問題已委由律師依法處理。

事實上，由於網易旗下網易雲等音樂平台，一直未獲得周杰倫作品授權，所以相關歌曲無法在網易雲平台播放。另一方面，與杰威爾音樂簽約的騰訊，還曾在2019年起訴網易侵權周杰倫音樂。

當時，中國法院判決網易雲音樂賠償原告騰訊音樂經濟損失及制止侵權的合理開支，共計人民幣85萬元，被告方為杭州網易云音樂科技有限公司（網易云音樂）、杭州樂讀科技有限公司、廣州網易計算機系統有限公司。