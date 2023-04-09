孫燕姿復出？跨界當演員 同框楊紫看不出大14歲

孫燕姿（前排右）同框楊紫(前排左)，凍齡外貌引起討論。（取材自微博）

金曲歌后孫燕姿2011年與荷蘭籍老公納迪姆結婚，婚後育有1子1女，之後已很長時間沒推出新作。不過，近日孫燕姿被拍到驚喜獻出電視劇處女秀，客串陸劇，更在殺青大合照中同框人氣女演員楊紫；兩人即便相差14歲，但完全看不出年齡差，讓網友超震撼。

孫燕姿日前在微博 轉發電視劇「久久愛」的文章，當中有一張殺青大合照，細看居然發現她也在其中，立刻造成網友熱烈討論。據傳孫燕姿在該劇中本色出演，而男女主角分別是范冰冰的弟弟范丞丞和女星楊紫。

兩人在劇中都是孫燕姿的忠實歌迷，楊紫在劇中更在牆上掛滿孫燕姿的海報，還有一個橋段是男主角在孫燕姿演唱會上與女主角求婚。而令網友驚訝的是，照片中44歲的孫燕姿站在30歲楊紫旁邊，淺淺露齒微笑意外搶鏡，兩人看不出有14歲年齡差，讓人驚艷。

孫燕姿過去曾客串演出電影 「12蓮花」，這次不僅客串電視劇，也演唱電視劇主題曲。孫燕姿本人則表示，「這部劇情也充滿了很多我的回憶，謝謝你們讓我參與你們的青春」，讓粉絲都很期待能早日看到電視劇播出。

孫燕姿先前預計舉辦出道20年巡迴演唱會，無奈因疫情 喊停，在疫情趨緩後外界都好奇她的動向，沒想到她還沒重啟演唱會，反而獻出電視劇處女秀。