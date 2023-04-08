林青霞「巨星轉身」獲讚 進文壇灌輸正能量
從台灣影壇文藝片女王，再轉進香港影壇後以武俠電影再創事業高峰的林青霞，日前接受香港大學頒發名譽博士學位，特別由研究張愛玲卓然有成的比較文學系黃心村教授撰寫讚詞，由中山大學中文系林崢副教授翻譯成中文，黃心村推崇林青霞不只是電影史上的傳奇，近來將過往榮華置諸身後，華麗轉身，踏入了一個嶄新的創造性表達領域，為傳奇人生再奏第2樂章。
林青霞前半段的演藝生涯，黃心村盛讚，她的名字就等於台灣「愛情文藝片」的代名詞，若在那時息影，也足以在華語電影史上留下璀璨的一頁，然而她永遠在尋求重塑自我形象的契機，因而在香港電影最生機蓬勃、創意充沛的1980、90年代，靠著雌雄難辨、英氣逼人的「東方不敗」達到銀幕生涯的巔峰。
在黃心村的眼中，雖然林青霞從影數十年收穫了無數讚譽和獎座的肯定，她的華彩人生第2個篇章才剛剛開啟，所以要談「終身成就」為時尚早。她成功轉型成為散文作家，「窗裡窗外」、「雲來雲去」、「鏡裡鏡外」、「青霞小品」，一連4本書令影壇傳奇成功的以新銳散文家形象登上新紀元的文化舞台。
黃心村曾經問過林青霞，為何如此熱衷寫作？她略為沉思後答道：「我有一份強烈的渴求，希望與讀者分享我的內心世界，也非常希望為這個社會灌輸正能量。我衷心相信文字能夠安撫靈魂。我愛世間萬物，愛我的親朋好友，甚至愛那些不一定能稱之為朋友的人。希望我能將這份充沛大愛的一部分透過文字傳達開去，讓這個世界變得更美好。」因而她被授予社會科學榮譽博士學位，絕對實至名歸，也讓全球忠實的粉絲再一次為她的榮耀鼓掌、喝采。
上一則
景甜被爆遭張繼科外流私密片 首度現身機場包緊緊
下一則
FB留言