竇靖童新歌獲讚 網友：感謝王菲把好嗓音複製貼上給她

竇靖童被讚遺傳了媽媽王菲的好嗓音。(取材自微博)

竇靖童早前推出新歌「Monday」，是睽違兩年的作品，由竇靖童自己包辦曲詞編監，歌詞除了滲出甜絲絲的戀愛感覺外，亦驚喜加入廣東話Rap！網友都激讚竇靖童唱歌好聽，又指她遺傳了王菲 的好嗓音，同時不失個人風格，活出了自己。

香港 01報導，竇靖童與音樂人蔡智光屢傳曖昧，經常被影到一同逛街、進入同一棟大廈等，關係要好，雖然未知其實際感情狀況如何，但新歌歌詞明顯非常甜蜜，例如：「想到你無法抗拒～stuck in my dreaming baby～」又有：「Monday～和你走到Sunday，坐最後一班電車，和你看日落。我們去喝橘子汽水，我想和你浪漫約會。」表達對約會和戀愛的無限憧憬。

但更讓人驚訝的是，「Monday」出現一段廣東話Rap，不過是音樂人Lionman（獅子俠）Rap，歌詞提到：「揸車兜兜轉轉，同你又嚟到海邊，帶你睇日落城市，山頂啲夜景好似霓虹燈閃，好高興初次見面，遇到你時空倒轉。」似是回應歌詞中竇靖童的表白，相當浪漫，令樂迷很驚喜。

MV上架至今有20幾萬人看過，600幾個留言一面倒激讚「Monday」好聽，甚至有人說從此因這首歌不討厭星期一了。另外，每次竇靖童出歌，少不免會被帶來跟母親王菲比較，有網友認為她在遺傳王菲好聲音的同時，卻成功活出個人風格，是新生代才華洋溢的音樂人。

網友留言：「竇靖童的聲線出乎我意外的輕柔啊。」、「真是感謝王菲將這麼好的嗓音複製貼上給竇靖童！」、「能從她和她的歌身上，看出『我』的個性而不是王菲／竇唯的女兒，如果說她受到了前人的影響，那麼我覺得最大因素就是做自己，無論外界怎麼去評價，對自己本心那種屹立不倒的堅持，就是優秀的本質。」。