任泉涉非法吸金恐坐牢 「娛樂圈巴菲特」翻車

任泉在事業高峰之際宣布息影，轉而經商，被封為「娛樂圈巴菲特」。(取材自微博)

48歲大陸男星任泉因出演電視劇「少年包青天」中「公孫策」一角暴紅，卻在事業高峰之際宣布息影，轉而經商累積60億人民幣(約8.7億美元)身價，被封為「娛樂圈巴菲特」。不過，他近日傳出與「內娛第一經紀人」王京花涉非法吸收資金案，恐遭判刑，令不少網友大吃一驚。

綜合媒體報導，據天眼查App顯示，近日九州建元（北京）投資 管理中心（有限合夥）涉及非法吸收公眾存款罪案件，申請人為上海市奉賢區人民法院刑事審判庭，而該企業成立於2008年8月經營範圍含投資管理、投資諮詢、資產管理等。合夥人信息顯示，該企業第一大股東為任振泉（任泉），持股32%，王京花持股20%，消息傳出後立即震驚娛樂圈，許多「少年包青天」的粉絲相當擔憂任泉會因此事被封殺。

此外，捧紅陳道明、李冰冰、任泉、胡軍等知名藝人、被稱為「內娛第一經紀人」的王京花，也牽涉其中。據悉，王京花是知名男星董子健的母親。消息曝光後，網友紛紛問道，「董子健會受牽連嗎？」

據了解，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序者，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，並處罰金。

任泉自童星身分出道，曾演出電視劇「少年包青天」中「公孫策」一角讓觀眾廣為人知，更憑藉電影 「孔子：決戰春秋」獲得金雞百花電影節最佳男配角提名。然而近日竟傳出，任泉涉嫌非法吸收資金恐遭判刑，消息一出各界譁然。

任泉的網路社群 已經多日未更新，也未對此事發表任何回應。