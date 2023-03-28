我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

梁朝偉奪威尼斯終身成就獎 首位華人演員獲殊榮

記者蘇詠智／綜合報導
梁朝偉獲威尼斯影展終身成就金獅獎（取材自微博）
梁朝偉獲威尼斯影展終身成就金獅獎（取材自微博）

本屆威尼斯影展宣布將頒發終身成就金獅獎給義大利著名女導演莉莉安娜卡瓦尼（Liliana Cavani），以及曾在三部威尼斯影展最佳影片「悲情城市」、「三輪車伕」與「色，戒」都擔任要角的梁朝偉，兩人預計在8月30日起開跑的影展期間接受表揚。梁朝偉不僅是繼吳宇森、許鞍華之後又一獲得威尼斯終身成就獎的香港影人，也是首位獲此殊榮的華人演員。

梁朝偉獲獎後，太太劉嘉玲隨即在微博開心PO文：「恭喜梁先生，為我的眼光乾杯」，許多網友也都留言恭喜，並希望梁朝偉向「男主角」邁進。

近來因為漫威大片「尚氣與十環傳奇」國際知名度大開的梁朝偉，早在30多年前已和威尼斯影展結緣，由他主演、侯孝賢執導的「悲情城市」獲得最佳影片金獅獎，對該片有很深的感情。之後他參與演出的越南、法國合作影片「三輪車伕」和李安執導的「色，戒」都又拿下金獅獎，卻也因為片子本身已獲得最大獎肯定，他無法以出色演技登上影帝寶座，他另曾以「花樣年華」拿下坎城影展最佳男主角獎。

威尼斯影展主席亞伯托巴貝拉（Alberto Barbera）盛讚梁朝偉不但是極具魅力的演員，演藝生涯中從受歡迎的電視劇偶像到演技被肯定的影帝，既是主流紅星，也可以在藝術影片裡綻放光芒，更是跨亞洲各地到全球的受歡迎巨星，透過每一次演藝工作的轉變不只解構傳統男偶像的可能，也為每一個演繹的角色帶來驚人的纖細與敏感。

坎城影展 梁朝偉 義大利

上一則

鄭爽抓包前夫出軌 跪地求饒影片瘋傳

下一則

周杰倫「最偉大的作品」銷量冠全球 華語歌手第1人

延伸閱讀

華人演員第一人 威尼斯影展將頒梁朝偉終身成就獎

華人演員第一人 威尼斯影展將頒梁朝偉終身成就獎
梁朝偉舊愛傳「暴瘦入院、兒崩潰」 罕見動怒親揭近況

梁朝偉舊愛傳「暴瘦入院、兒崩潰」 罕見動怒親揭近況
觀影說劇／梁朝偉、劉德華 隔20年再合體飆戲

觀影說劇／梁朝偉、劉德華 隔20年再合體飆戲
成龍、劉德華、梁朝偉5巨星同框 「增高鞋」成亮點

成龍、劉德華、梁朝偉5巨星同框 「增高鞋」成亮點

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
林林志玲為雞精代言再現身。（圖：林志玲工作室提供）

林志玲不藏了 攜「寶貝兒子」亮相 公開甜蜜家庭生活

2023-03-20 01:27
圖／擷自instagram

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

2023-03-21 18:06
吳兆絃過去清純模樣已不復見。(本報資料照片)

台灣童星爆金主包養 「洗腳腳、馬殺雞」鹹濕對話曝光

2023-03-21 22:34

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人