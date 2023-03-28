梁朝偉奪威尼斯終身成就獎 首位華人演員獲殊榮

梁朝偉獲威尼斯影展終身成就金獅獎（取材自微博）

本屆威尼斯影展宣布將頒發終身成就金獅獎給義大利 著名女導演莉莉安娜卡瓦尼（Liliana Cavani），以及曾在三部威尼斯影展最佳影片「悲情城市」、「三輪車伕」與「色，戒」都擔任要角的梁朝偉 ，兩人預計在8月30日起開跑的影展期間接受表揚。梁朝偉不僅是繼吳宇森、許鞍華之後又一獲得威尼斯終身成就獎的香港影人，也是首位獲此殊榮的華人演員。

梁朝偉獲獎後，太太劉嘉玲隨即在微博開心PO文：「恭喜梁先生，為我的眼光乾杯」，許多網友也都留言恭喜，並希望梁朝偉向「男主角」邁進。

近來因為漫威大片「尚氣與十環傳奇」國際知名度大開的梁朝偉，早在30多年前已和威尼斯影展結緣，由他主演、侯孝賢執導的「悲情城市」獲得最佳影片金獅獎，對該片有很深的感情。之後他參與演出的越南、法國合作影片「三輪車伕」和李安執導的「色，戒」都又拿下金獅獎，卻也因為片子本身已獲得最大獎肯定，他無法以出色演技登上影帝寶座，他另曾以「花樣年華」拿下坎城影展 最佳男主角獎。

威尼斯影展主席亞伯托巴貝拉（Alberto Barbera）盛讚梁朝偉不但是極具魅力的演員，演藝生涯中從受歡迎的電視劇偶像到演技被肯定的影帝，既是主流紅星，也可以在藝術影片裡綻放光芒，更是跨亞洲各地到全球的受歡迎巨星，透過每一次演藝工作的轉變不只解構傳統男偶像的可能，也為每一個演繹的角色帶來驚人的纖細與敏感。