梁朝偉奪威尼斯終身成就獎 首位華人演員獲殊榮
本屆威尼斯影展宣布將頒發終身成就金獅獎給義大利著名女導演莉莉安娜卡瓦尼（Liliana Cavani），以及曾在三部威尼斯影展最佳影片「悲情城市」、「三輪車伕」與「色，戒」都擔任要角的梁朝偉，兩人預計在8月30日起開跑的影展期間接受表揚。梁朝偉不僅是繼吳宇森、許鞍華之後又一獲得威尼斯終身成就獎的香港影人，也是首位獲此殊榮的華人演員。
梁朝偉獲獎後，太太劉嘉玲隨即在微博開心PO文：「恭喜梁先生，為我的眼光乾杯」，許多網友也都留言恭喜，並希望梁朝偉向「男主角」邁進。
近來因為漫威大片「尚氣與十環傳奇」國際知名度大開的梁朝偉，早在30多年前已和威尼斯影展結緣，由他主演、侯孝賢執導的「悲情城市」獲得最佳影片金獅獎，對該片有很深的感情。之後他參與演出的越南、法國合作影片「三輪車伕」和李安執導的「色，戒」都又拿下金獅獎，卻也因為片子本身已獲得最大獎肯定，他無法以出色演技登上影帝寶座，他另曾以「花樣年華」拿下坎城影展最佳男主角獎。
威尼斯影展主席亞伯托巴貝拉（Alberto Barbera）盛讚梁朝偉不但是極具魅力的演員，演藝生涯中從受歡迎的電視劇偶像到演技被肯定的影帝，既是主流紅星，也可以在藝術影片裡綻放光芒，更是跨亞洲各地到全球的受歡迎巨星，透過每一次演藝工作的轉變不只解構傳統男偶像的可能，也為每一個演繹的角色帶來驚人的纖細與敏感。
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