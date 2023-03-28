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楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

娛樂新聞組／即時報導
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

以「微微一笑很傾城」暴紅的中國男星楊洋，近日被爆料戀上小8歲新生代女星王楚然，有網友稱在馬爾地夫海邊看到兩人接吻，但也有人質疑是不是在拍戲，還有人懷疑是為新戲製造的緋聞，雙方工作室目前尚無回應。但「楊洋王楚然戀情」立刻登上熱搜。

有網友在微博爆料，偶然在馬爾地夫的飯店遇到王楚然與楊洋，稱對方一看到他就立刻離開，似乎相當害怕被認出來，而且不只一名網友偶遇這兩位明星。

另一名網友則是爆料目睹楊洋和王楚然在海邊接吻，「他們一共8個人一起去的。」

有網友化身偵探，挖出王楚然前陣子上傳的自拍照背景，疑似和馬爾地夫某飯店雷同。還有粉絲發現同行友人包括楊洋的好友孟阿賽以及曾合作「特戰榮耀」的班長夫婦。

而孟阿賽上個月也發文透露人在馬爾地夫，還被網友抓包墨鏡反射出楊洋的身影、「特戰榮耀」班長的老婆也在小紅書分享到馬爾地夫旅遊的影片，畫面中的餐盤剛好是8個，與網友爆出的同行人數一致。但影片目前已刪除。

「楊洋王楚然戀情」讓許多網友沸騰了，有人猜測是為了新劇宣傳，但也有粉絲獻上祝福，「這要是真的，那可太配了，我舉雙手祝福」、「怎麼感覺還有夫妻臉呢」。

據悉，楊洋與王楚然因合作「我的人間煙火」傳出假戲真做，不只一次上熱搜。

王楚然是新生代女星中，十分被看好的一個。(取材自微博)
王楚然是新生代女星中，十分被看好的一個。(取材自微博)

小紅書 緋聞 微博

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