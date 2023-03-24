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還原驚悚車禍 陳慧琳眉疤曝光 差點失明

娛樂新聞組╱綜合報導
陳慧琳車禍後罕見出席公開場合，被發現臉上還留有傷疤。(取材自微博)
陳慧琳車禍後罕見出席公開場合，被發現臉上還留有傷疤。(取材自微博)

港星陳慧琳去年12月驚傳出車禍，同車的13歲兒子臉部也受到撞擊，雖然對外透露只是皮外傷，近日她罕見在公開場合曝光，被發現右邊眉毛有一道疤，車禍當下差點失明，她笑稱已經忘了縫幾針。

綜合媒體報導，陳慧琳2008年嫁給愛情長跑多年的男友劉建浩，婚後育有2子，也將生活重心放在家庭，偶爾出席一些活動；不料2022年12月16日早上，陳慧琳和13歲的兒子坐車時突然發生意外，車禍來得猝不及防，母子倆都受了傷。

車禍後陳慧琳便在家休養，期間偶爾在社群平台分享拍攝花絮，時隔三個月，近日罕見現身公開場合，回憶起車禍當天場景，依然心有餘悸。

陳慧琳說，當時撞車後，自己的頭撞向一塊塑料板，滿臉是血，整個人腫得好似豬頭一樣，尤其臉上的傷口還相當接近眼睛；她努力穩住語氣詢問兒子有沒有受傷。當時她一直對兒子說自己沒事，但其實她臉上的傷口很嚴重，右邊眼睛幾乎完全看不到。被送往醫院後，兒子看到媽媽臉上的傷並沒有大哭大鬧，而是忍住眼淚配合治療。

據報導，陳慧琳如今仍有「高低臉」，只能靠畫唇線去平衡。被問縫了幾針？她表示因為傷口深，醫生得一層一層幫她縫，「一開始還會數縫幾針，但縫到20幾針時就數不下去了，只記得在醫院待了3個多小時處理傷口」。

此外，她也坦言有創傷後遺症，雖然不到看醫生的程度，但會常常沒胃口，加上容貌尚未恢復，心理壓力也很大。

陳慧琳車禍後首度出席公開場合，被發現臉上還留有傷疤。(取材自微博)
陳慧琳車禍後首度出席公開場合，被發現臉上還留有傷疤。(取材自微博)

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