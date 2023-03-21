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炒作？李亞鵬被妻轟偏心李嫣

娛樂新聞組╱綜合報導
海哈金喜怒斥李亞鵬太過偏心李嫣。圖為李亞鵬全家福。(取材自微博)
海哈金喜怒斥李亞鵬太過偏心李嫣。圖為李亞鵬全家福。(取材自微博)

李亞鵬與王菲離婚多年，仍是話題焦點，前陣子李亞鵬在王菲跟男友謝霆鋒曬恩愛時不合時宜跳出來，各種蹭熱度博眼球，成為全網調侃對象；近日李亞鵬妻子海哈金喜突然更新視頻，配文直接開轟李亞鵬「太過偏心李嫣，對兩個女兒不能一碗水端平」，引發網友熱烈討論。

網易娛樂報導，海哈金喜發布視頻，點出對老公的不滿與抱怨，她透露，導火線是兩人聊到對女兒夏夏未來的規畫，可李亞鵬的想法讓海哈金喜憤怒不已，覺得李亞鵬太過於偏心大女兒李嫣，小小年紀就被送出國留學，斥巨資讓她讀名校，生活更是奢靡享受；反觀自己女兒夏夏被差別對待，念的是李亞鵬自己創辦的學校。

對此，李亞鵬也解釋，讓李嫣出國留學是王菲一手決定的，他根本不同意，但卻改變不了，而每年500萬的留學費用也是雙方平攤，之前就已經是這樣的局面了。之所以讓小女兒上自己創辦的學校，是因為創校以來招生並沒有想像中樂觀，李亞鵬才想到用自己親生女兒來打廣告，讓外界都知道，自己女兒都上自己創辦的學校，肯定師資力量是跟上的。

據報導，這點讓海哈金喜相當不滿，認為李亞鵬為了他的私心，連親生女兒夏夏都利用，絲毫不顧及她的前途與未來。

不過也有很多人質疑，兩人很可能是為了熱度與話題才鬧這一齣劇本，畢竟李亞鵬最近太過頻繁，炒作嫌疑很大，不免讓人感覺是夫妻倆在演戲。

李嫣 王菲 招生

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