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林俊傑演唱會登台前「退貨」嘉賓 香港男星怒退追蹤

娛樂新聞組╱綜合報導
林俊傑在香港一連舉辦六場演唱會，但開唱至今也惹出不少風波。(取材自微博)
林俊傑在香港一連舉辦六場演唱會，但開唱至今也惹出不少風波。(取材自微博)

新加坡歌手林俊傑（JJ）期舉辦出道20年巡迴演唱會，並在3月份於香港一連舉辦六場演唱會，但日前第三場便鬧出了一場風波，原本嘉賓邀請到香港當紅男團MIRROR的成員Ian（陳卓賢），沒想到正式演出前一刻臨時取消嘉賓環節，讓Ian相當傻眼，甚至氣到退追林俊傑的IG。

香港01報導，林俊傑日前在香港的第三場演唱會上，原本找來香港當紅男團MIRROR中的「最強唱將」Ian擔任表演嘉賓，讓粉絲們相當期待，Ian也現身會場參與彩排，不過到了演唱會當晚卻遲遲不見Ian登台，讓歌迷相當錯愕。

有報導指出，當天綵排時，林俊傑原本以為MIRROR全體12位成員都會上台，後來才知道原來只有Ian獨自上場與他合唱，林俊傑當場感到錯愕，並詢問是大會問不是全團都來嗎？報導更指有人覺得只有Ian一個人不夠撐場。林俊傑團隊中有人提議也讓其餘的MIRROR成員上台伴舞，但Ian覺得與當初談的內容不符，感到不被尊重憤而離開，過沒多久也被人發現，Ian的IG已取消追蹤林俊傑。

對此，林俊傑演唱會的香港區監製也火速出面發出道歉聲明，表示因雙方溝通有誤，導致表演形式上出現嚴重落差，強調是在雙方一致決定下才取消嘉賓環節，「本人就有關錯誤安排向JJ、Ian、MIRROR、主辦單位和所有觀眾致上最大歉意。希望大家原諒。」MIRROR的經紀人花姐（黃慧君）也出面回應，表示已收到相關主辦方的道歉，期待將來還有合作的機會。

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