曝光陳飛宇私密床照 爆料狗仔被拘5天

陳飛宇被公布床照後，名聲受到嚴重影響。(取材自微博)

中國狗仔「超能攝影 陽陽」日前公開多張陳飛宇跟女網紅的私密床照，照片尺度罕見，震驚全網，讓陳飛宇負面輿論接踵而來，他立刻發表聲明，解釋與女網紅確實交往過一段時間，親密照就是戀愛期間拍攝的，並沒有違背倫理道德的情況；據傳，爆料的「超能攝影陽陽」疑似因陳飛宇事件，被警方拘留五天。

中華網報導，「超能攝影陽陽」日前曝光陳飛宇的私密床照，還爆出陳飛宇疑似牽扯進第三角爭議，一下子人設崩塌；第一波床照曝光後，「超能攝影陽陽」還稱後續有第二波，但至今他沒有公開第二波內容，還刪了當日發布床照相關內容。

事發後，陳飛宇工作室直言洩露他人隱私照片是違法甚至是犯罪行為，一些理智的網友也分析，如果照片不是女網紅和陳飛宇洩露的，可以選擇報警處理。

時隔一個多月，近日有消息稱，「超能攝影陽陽」被拘留五天。根據北京 市公安 局一份處罰通知書，還有張某某、丁某、許某某、端某某等四人被警方給予行政拘留處罰。該處罰通知顯示，當事人散布時間是2月13日，執行時間是3月14日至3月19日。

有網友指出，鄧某某就是「超能攝影陽陽」，行政處罰書是3月14日，「超能攝影陽陽」的微博在3月13日起就沒有更新了。而舉報的時間是2月13日，那一天「超能攝影陽陽」發布了陳飛宇的親密照。事後，「超能攝影陽陽」發文表示：「我沒有造謠，我沒有收錢，我無怨無悔。」