我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

曝光陳飛宇私密床照 爆料狗仔被拘5天

娛樂新聞組╱綜合報導
陳飛宇被公布床照後，名聲受到嚴重影響。(取材自微博)
陳飛宇被公布床照後，名聲受到嚴重影響。(取材自微博)

中國狗仔「超能攝影陽陽」日前公開多張陳飛宇跟女網紅的私密床照，照片尺度罕見，震驚全網，讓陳飛宇負面輿論接踵而來，他立刻發表聲明，解釋與女網紅確實交往過一段時間，親密照就是戀愛期間拍攝的，並沒有違背倫理道德的情況；據傳，爆料的「超能攝影陽陽」疑似因陳飛宇事件，被警方拘留五天。

中華網報導，「超能攝影陽陽」日前曝光陳飛宇的私密床照，還爆出陳飛宇疑似牽扯進第三角爭議，一下子人設崩塌；第一波床照曝光後，「超能攝影陽陽」還稱後續有第二波，但至今他沒有公開第二波內容，還刪了當日發布床照相關內容。

事發後，陳飛宇工作室直言洩露他人隱私照片是違法甚至是犯罪行為，一些理智的網友也分析，如果照片不是女網紅和陳飛宇洩露的，可以選擇報警處理。

時隔一個多月，近日有消息稱，「超能攝影陽陽」被拘留五天。根據北京公安局一份處罰通知書，還有張某某、丁某、許某某、端某某等四人被警方給予行政拘留處罰。該處罰通知顯示，當事人散布時間是2月13日，執行時間是3月14日至3月19日。

有網友指出，鄧某某就是「超能攝影陽陽」，行政處罰書是3月14日，「超能攝影陽陽」的微博在3月13日起就沒有更新了。而舉報的時間是2月13日，那一天「超能攝影陽陽」發布了陳飛宇的親密照。事後，「超能攝影陽陽」發文表示：「我沒有造謠，我沒有收錢，我無怨無悔。」

攝影 公安 北京

上一則

陸小芬隔20年再封后 大阪電影節奪獎哽咽：沒白等

下一則

劉德華「寵粉天王」 被粉絲吃豆腐也不生氣

延伸閱讀

TikTok備戰國會聽證 組「親拜登」遊說團、數十網紅助陣

TikTok備戰國會聽證 組「親拜登」遊說團、數十網紅助陣
也太像…日本網紅撞臉周子瑜 網友一面倒：以為是本人

也太像…日本網紅撞臉周子瑜 網友一面倒：以為是本人
陳飛宇床照外流後首發文50萬人讚 也有人轟「丟臉」

陳飛宇床照外流後首發文50萬人讚 也有人轟「丟臉」
陳飛宇被爆睡粉 傳跪整天老爸陳凱歌仍不消氣

陳飛宇被爆睡粉 傳跪整天老爸陳凱歌仍不消氣

熱門新聞

白冰冰加入「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」陣容。記者李政龍／攝影

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

2023-03-15 16:31
迪麗熱巴身穿簍空禮服胸前險曝光。(取材自微博)

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

2023-03-18 02:05
奈及利亞歌手Tems參加奧斯卡頒獎典禮的服飾，擋住後方觀眾的視線，被網友評為「自私」。(Getty Images)

奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

2023-03-14 17:06
楊紫瓊(右)與男友陶德在奧斯卡頒獎典禮留影。(美聯社)

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

2023-03-16 17:23
李龍基(左)與Chris感情不受年齡限制。圖／截圖自IG

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

2023-03-16 11:08
關繼威上台領獎時與哈里遜福特感人相擁。(截自推特@RaminSetoodeh)

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

2023-03-13 11:15

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領