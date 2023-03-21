梁朝偉舊愛遭爆「祕密入院、兒崩潰」本人百字親揭狀況

曾華倩（右）在小紅書上曬出與「初戀」梁朝偉的舊照，引發熱議。(取材自微博)

57歲的香港女星曾華倩曾華倩曾和梁朝偉 有過一段情，1996年與林肇基結婚育有一子，但此段婚姻6年就畫上句點。她雖已鮮少出現在螢光幕，不過私生活仍是焦點，近日遭傳她「暴瘦30斤（15公斤）祕密入院」，更爆出兒子因此痛哭崩潰，讓她氣得在微博 上澄清直呼：「今次真的憤怒了！我會保留法律行動。」

曾華倩在微博截圖一篇報導，標題為「曾華倩暴瘦30斤祕密入院，兒子痛哭曝身體狀況」，對此她表示，「今時今日的假新聞，越來越過份。寫這些作出來新聞的人，你們有家人親人嗎？你們知道當不認識我的人或我的朋友家人，看到新聞後的感覺是甚麼嗎？今次我真的憤怒了，我是娛樂圈人，如真實事情給大家八卦 一下，無妨。但今次這假新聞編出來的故事，會影響我身邊的家人朋友。」