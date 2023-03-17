觀影說劇／梁朝偉、劉德華 隔20年再合體飆戲

梁朝偉、劉德華(圖)繼「無間道3」後，時隔20年再次合作。(取材自臉書)

港星梁朝偉 、劉德華繼「無間道3」後隔20年再合作，電影「金手指」日前亮相香港 國際影視展，導演兼編劇莊文強、監製黃斌及主演梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華、方中信等明星悉數到場，梁朝偉、劉德華演繹的角色正邪難分，各有氣場，看似平靜克制的對話下暗藏玄機。

北京青年報報導，「金手指」講述香港黃金時代一場商業神話破滅後，背後種種黑暗局中局也隨之揭開的故事。

片商發布的先導預告中，梁朝偉、劉德華演繹的雙雄角色登場，只見梁朝偉或肆意享受眾人簇擁，或桀驁大笑，展現角色張揚不羈的一面，與沉穩內斂的劉德華，一動一靜形成鮮明對比；結尾處「我在幫你」、「怎麼幫」的對話似帶鋒芒，眼神交鋒間透露出正邪難辨的氣息，也令人好奇他們的真實關係。

梁朝偉透露，這次的角色「很新鮮、很好玩」，「由普通人變成世紀詐騙集團 首腦」的人生經歷，相信也會讓觀眾感興趣。

而時隔多年再次合作，劉德華坦言這一次讓自己「重新認識了梁朝偉」，「這個角色跟以前很不一樣，從他身上感受到另一種邪氣。」此次扮演神祕調查人員的劉德華說，他和梁朝偉跟很多演員都會有對手戲，同時也希望「金手指」能讓大家關注到新演員。