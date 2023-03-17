小30歲女友疑有孕 徐克73歲當爹？

徐克的助理女友樂樂(左)被拍到疑似懷孕。(取材自微博)

73歲香港 名導徐克憑「倩女幽魂」、「笑傲江湖」、「黃飛鴻」等經典作品，被譽為是電影 鬼才，2014年與前妻施南生離婚後，之後便情牽小30歲的助理女友「樂樂」，兩人感情穩定；近日爆出這位徐克即將升格當爸，原來樂樂日前被狗仔拍到大腹便便，讓影迷震驚不已。

綜合媒體報導，徐克與前妻施南生結婚18年，合作無數作品，形影不離，最後卻因疑似助理介入畫下句點。近日有媒體爆料，拍到徐克與女友樂樂十指緊扣在街頭散步；還有眼尖網友發現樂樂的肚子微微隆起，疑似有孕。旋即登上熱搜第一，引起討論。

從狗仔拍到的畫面可見，徐克與女友樂樂在河堤邊牽手散步，邊走邊聊，大部分時間是樂樂在說話，徐克則在一旁聽著，女方身穿白色T恤，仍遮不住腹部微微隆起，兩人散步結束後，一同返回同居愛巢。

網友對此議論頗多，首先是網友非常驚訝徐克已經73歲，而他女友就算小30歲，今年也已40多歲，可算是高齡產婦了。網友表示，「分分合合不很正常嘛，無損他們各自的光芒」、「有時候就算生了也未必圓滿。當事人自己無悔於自己的選擇，活出自我更重要」。