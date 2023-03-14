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消失1年半 趙薇47歲生日獻聲粉絲

娛樂新聞組／綜合報導
神隱許久的趙薇迎來47歲生日，她錄音向粉絲問候。（取材自微博）
神隱許久的趙薇迎來47歲生日，她錄音向粉絲問候。（取材自微博）

女星趙薇神隱許久，近日過47歲生日曬出自拍照，還錄了一段話給粉絲，祝福粉絲在工作、生活方面都順利平安。

ETtoday報導，趙薇的工作人員12日在微博上傳趙薇素顏慶生的照片，只見她氣色紅潤、面帶微笑，似乎並未因被封殺而受到太大的影響。隨後，趙薇還以錄音的方式向粉絲問候，「謝謝大家今天都來到這裡，然後也都沒有走，我收到了你們的生日祝福，我希望你們每個人都快樂幸福。」

此外，趙薇的工作人員還PO出與趙薇之間的聊天紀錄，透露趙薇整場直播都跟著粉絲一起看，連背景歌單、贈品都是她親自挑選，工作人員為此直說：「雙向奔赴。」也引粉絲開心表示「她真的好可愛」、「比過年還開心」。

另據中時新聞網報導，趙薇2021年8月突然所有作品無預警被除名下架，粉絲超話也被關閉，更被點名為「劣跡藝人」，被封殺後行蹤成謎，直到2022年6月趙薇才更新Instagram限時動態透露父親離世消息，但隨後就刪文改貼神像照，令粉絲相當擔心。

趙薇在去年10月再度更新Instagram動態，上傳一張綠度母佛像照，並附上佛偈「嗡 达咧 度达咧 度咧 唆哈」，除此之外，有眼尖網友發現，趙薇也將Instagram頭像換成佛祖的照片，但始終未透露她的動向，而好不容易等來趙薇發文的粉絲也紛紛留言「我的女神妳回來了，願妳一切都好」、「失蹤人口回歸」、「最近過得還好嗎？」

趙薇 微博

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