認識香港名媛碎屍案女嫌？古天樂：沒有回應

古天樂被傳認識涉蔡天鳳案的女網紅，在活動上頻被追問。（取材自臉書）

港星古天樂出席活動時，透露之前拍戲時曾發生意外，讓他手指因此縫了九針。此外，轟動兩岸三地的香港 名媛蔡天鳳 碎屍案，港警拘捕第七名嫌犯，是蔡天鳳前夫的女性友人，該女涉嫌協助犯罪後潛逃內地，近日被內地公安逮捕後移交港警；女嫌活躍於社交平台，更Po過與港星古天樂的合照，引發熱議。

香港01報導，被捕的嫌犯潘女被移交給港警時，全身穿著名牌，包括Chanel短靴和Celine外套。而她平日活躍於社交平台，在Instagram上有超過3萬名粉絲，常發布與娛樂圈名人的合照，曾被網友稱為「IG女神」，更與古天樂合照。

古天樂在尖沙咀出席活動，提到自己剛拍完新片，這次飾演魔術師，不僅要變魔術，還有潛水的戲分，卻在拍水底戲時，不小心被扇葉傷及手指，縫了九針，所幸現在已經好了。他說，雖然喜歡潛水，但拍戲始終不同，要閉氣在狹小空間拍攝，還要做戲，難度較高。

此外，古天樂曾和碎屍案女嫌合照，引發網路熱議，被媒體追問是否認識潘女？他僅以「我沒有回應」回答，就結束訪問，不願多說。

另據明報報導，古天樂亦演出卓韻芝執導的「送院途中」，獲「第47屆香港國際電影 節」選為閉幕電影，卓韻芝說古天樂既愛哭又可愛。