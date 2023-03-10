46歲香港凍齡玉女歌手台灣現蹤 粉絲驚「完全沒變」

香港藝人梁詠琪（左）相當凍齡，美貌與剛出道時都沒有改變。（圖：小鋼炮娛樂提供）

香港 天后梁詠琪近日錄製台灣網紅「那那大師」的網路節目，連飆18首歌以美聲征服全場，許久未在台灣演出的她，選唱出道代表作「短髮」開場，溫暖獨特美聲，即便歷經26年，仍保有當初純粹氣息，梁詠琪說：「每一次唱都很有感覺，會想到當時離鄉背井來台灣打拚的自己。」

梁詠琪去年來台灣拍攝台劇，抽空錄製那那大師的節目，為了迎接天后到來，團隊大量更新設備與器材，還蒐集梁詠琪歷年所有的實體作品，包含CD、卡帶在現場擺放，讓她看到感動不已。

梁詠琪在節目上，獻唱「花火」、「神說」、「該怎麼愛你」、「偏見」、「順時針」等經典作品，展現溫暖療癒美聲，也因為太久沒在鏡頭前唱歌，她更主動翻開歌詞本，清唱「天使與海豚」、「愛情海」等鮮少現場演唱的歌曲，整場錄製下來選唱多達18首歌，打破節目有史以來的紀錄。

來源：那那大師

除了分享一路以來的歌唱故事，梁詠琪出道起因是從一張平面廣告照片開始，那那大師特別找出來，發現46歲的女神完全凍齡，至今仍保養如當初的面貌。

梁詠琪也提到拍「烈火戰車」、「百變金剛」等電影 ，才剛拍戲就與梁朝偉 、劉德華、周星馳等大咖合作，更入圍香港電影金像獎「最佳新演員」，回想當初剛踏入影壇，梁詠琪笑說：「那時候還在理工大學念書，沒想過能跟一群大明星演戲，到片場真的有看明星的感覺。」