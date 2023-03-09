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任素汐「荒原」獨行 脫水唇裂來真的

娛樂新聞組／綜合報導
「荒原」講述任素汐林為救受傷被困的哥哥，獨行荒原尋找救援的艱難歷程。 (取材自微博)
「荒原」講述任素汐林為救受傷被困的哥哥，獨行荒原尋找救援的艱難歷程。 (取材自微博)

由左志國編劇、執導，任素汐、李晨領銜主演的電影「荒原」，講述任素汐飾演的叢林為救受傷被困的哥哥（李晨飾演），獨行荒原尋找救援的艱難歷程。

北京青年報報導，作為一部女性冒險題材的作品，「荒原」的故事類型可謂近年罕見。任素汐表示，自己接演該片，一是因為平日就非常喜愛「127小時」、「一切盡失」、「隧道」等冒險題材；二是自己能夠找到女主角叢林內心中既擰巴又倔強的性格特質，「她心裡有放不下的執念，渴望愛和溫暖，但又被一些枷鎖束縛著。所以，她總是在話裡話外去攻擊哥哥。其實攻擊別人，就是在攻擊自己。而且她還特別倔，但也特別堅韌。我自忖身上其實是有這個人物的種子的——叢林跟我有共通點，我可以去攻克這個角色。」

「荒原」對於任素汐的挑戰非常大，台詞少，偏內心向，場景遼闊，她幾乎全片上演了獨角戲，以極富生命力和意志力的表演，一個人撐起一場冒險。一路跋涉中，任素汐的每個眼神都「有戲」，散發著頑強的求生欲與信念感。

與大自然搭戲，就會有太多的預料之外，也考驗演員的即興發揮能力，「我們拍這種戲，是靠天吃飯，沒辦法不即興。這部電影講述了角色在七天中的經歷，每一天都是不同的狀態。」

很多觀眾在看完影片後覺得任素汐「有股豁出去的勇敢」。影片中，任素汐那因持續脫水而乾裂的嘴唇，幾乎帶來昏厥感的巨大傷痛都讓觀眾感到揪心。這一方面有化妝的功勞，另一方面也是任素汐讓自己處於真實的脫水狀態中達到的逼真效果。

任素汐笑稱自己喜歡「生理表演」，「那種生理反應，只要是真實地展現在鏡頭前，觀眾是能感覺到的，包括脫水狀態，以及那種炙烤，沒勁的感覺。當然，如果能演出來更好，但我就演不出來，所以，我只能真的讓自己沒勁兒。不演就是最好的演，就是最質樸、最真誠的。」　　

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