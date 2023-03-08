學霸人設翻車？黃磊女兒簡單的字都讀錯 登上熱搜

黃磊(右)經常分享女兒多多(左)的生活面貌。(取材自微博)

黃磊2014年與女兒黃多多參加實境節目「爸爸去哪兒」第二季，做為節目中孩子群內年齡最大的多多，展現了溫柔懂事的一面，獲得網友大讚表現優秀家教好，而隨著節目播畢，黃磊與老婆孫莉仍常常分享多多的生活面貌，呈現她多才多藝的成長過程。

節目播畢多多如今已長成17歲美少女，被視為才女的她，近日卻因讀錯字登上微博 熱搜。網友指她在所創建的「陪你多讀書」專欄中閱讀時，「防御（fángyù）讀成放xiè，闖蕩（chuǎngdàng）讀成zhuāng蕩」等多處錯誤，認為她身為高二生但連一些基本讀音都讀錯，直問：黃多多是不是學霸人設翻車了？

不少網友驚訝黃多多竟然連簡單的字都讀錯，實在不應該，但也有網友認為人難免會犯錯，而且多多還是學生，不需要如此苛責，但遭網友駁斥，認為她過往「學霸人設」營銷過度，加上影片是她放在「專欄」的內容，等同於面向大眾的影片，而非自己的私人影片，因此覺得她應該好好審片再釋出，不然孩子看了會受誤導。還有網友指出多多就讀國際學校，認同她英語能力確實優秀，但中文是不是沒學好。

而黃多多事後也透過自己的公眾號發文道歉，「大家的指正和批評都收到了，很抱歉讀錯字，這確實是我們的不足，接受大家的批評。尤其要和小朋友們說聲對不起，我們將刪掉出現錯誤的視頻，以免錯誤繼續傳播。今後我們將努力避免這樣的錯誤，自我提升，也希望大家監督。」