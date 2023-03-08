我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

學霸人設翻車？黃磊女兒簡單的字都讀錯 登上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
黃磊(右)經常分享女兒多多(左)的生活面貌。(取材自微博)
黃磊(右)經常分享女兒多多(左)的生活面貌。(取材自微博)

黃磊2014年與女兒黃多多參加實境節目「爸爸去哪兒」第二季，做為節目中孩子群內年齡最大的多多，展現了溫柔懂事的一面，獲得網友大讚表現優秀家教好，而隨著節目播畢，黃磊與老婆孫莉仍常常分享多多的生活面貌，呈現她多才多藝的成長過程。

節目播畢多多如今已長成17歲美少女，被視為才女的她，近日卻因讀錯字登上微博熱搜。網友指她在所創建的「陪你多讀書」專欄中閱讀時，「防御（fángyù）讀成放xiè，闖蕩（chuǎngdàng）讀成zhuāng蕩」等多處錯誤，認為她身為高二生但連一些基本讀音都讀錯，直問：黃多多是不是學霸人設翻車了？

不少網友驚訝黃多多竟然連簡單的字都讀錯，實在不應該，但也有網友認為人難免會犯錯，而且多多還是學生，不需要如此苛責，但遭網友駁斥，認為她過往「學霸人設」營銷過度，加上影片是她放在「專欄」的內容，等同於面向大眾的影片，而非自己的私人影片，因此覺得她應該好好審片再釋出，不然孩子看了會受誤導。還有網友指出多多就讀國際學校，認同她英語能力確實優秀，但中文是不是沒學好。

而黃多多事後也透過自己的公眾號發文道歉，「大家的指正和批評都收到了，很抱歉讀錯字，這確實是我們的不足，接受大家的批評。尤其要和小朋友們說聲對不起，我們將刪掉出現錯誤的視頻，以免錯誤繼續傳播。今後我們將努力避免這樣的錯誤，自我提升，也希望大家監督。」

微博

上一則

穿情侶裝首度公開合體 劉雯、井柏然互動超甜

下一則

成龍配對小38歲古力娜扎惹議 網友痛批「根本爺孫戀」

延伸閱讀

日本「天才童星」成超狂學霸 蘆田愛菜直升名門大學

日本「天才童星」成超狂學霸 蘆田愛菜直升名門大學
戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛

戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛
于正旗下藝人全學霸？網一查 白鹿、許凱都沒大學學歷

于正旗下藝人全學霸？網一查 白鹿、許凱都沒大學學歷
直播翻車？賣的被子裡面被爆全是頭髮 楊子：是駝毛

直播翻車？賣的被子裡面被爆全是頭髮 楊子：是駝毛

熱門新聞

趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47
林鳳英嫁比利時富商，外表依舊保持亮麗。（記者王聰賢／攝影）

台全裸豔星嫁富商7年 夫分好遺產她卻為1女氣喊離婚

2023-02-28 19:49
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
香港導演羅俊偉。 （翻自YouTube）

香港導演逼夜店妹當性奴 要求15分鐘內提供3P對象

2023-03-01 02:35
「星落凝成糖」由陳星旭（圖）、李蘭迪主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微博）

戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛

2023-03-05 02:11

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金