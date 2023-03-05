艾薇兒傳當助演嘉賓 改個身分登「浪姐4」舞台？

艾薇兒將換個新身分登上「浪姐」舞台。（取材自Instagram）

近日，網上關於「浪姐」第四季的消息不斷傳出，先前盛傳加拿大搖滾天后艾薇兒（Avril Lavigne）將參賽，但遭到本尊否認，不過根據最新流出的名單顯示，艾薇兒名列其中，但她換了個「初舞台助演嘉賓」新身分，引發網友熱議。

綜合媒體報導，微博 瘋傳一份「浪姐4」最終名單，包括孫悅、瞿穎、龔琳娜、徐懷鈺、范文芳、陳嘉樺（Ella）、日本動漫 歌姬LiSA（織部里沙）、梁靜茹 、林依晨、陳喬恩、卓文萱、王亞彬、華宵一、郭靜、孫涵（Miko）、應采兒、朱珠、靳夢佳、袁泉、李小冉、江海迦、泳兒、泰星帕德容琶砂楚及平采娜等。節目預計最快於3月底錄製。

「浪姐」從第一季到第三季，每季陣容都很華麗，有的女星更成功再創事業新巔峰，因此「浪姐4」出演名單一直受到關注，從傳出籌備至今，已有多個版本，甚至還爆出艾薇兒要參加，造成轟動。

對於該名單陣容，大多數網友仍然保持觀望態度，「范文芳？我信你個鬼」、「真的有我們湘琴林依晨嗎」、「什麼？小水要來」、「袁泉是我認識的袁泉嗎」、「有點想看第四季了」。

前陣子艾薇兒上節目時被問及是否出演「浪姐4」，當時她回應沒聽過此事，更不知道有這個節目；艾薇兒否認出演的消息曝光後，讓不少粉絲十分難過。