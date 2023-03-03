甄子丹參演「捍衛任務4」轟CNN、BBC「只報中國負面事」

甄子丹批評西方媒體只關注中國負面報導，卻隻字不提中國的現代化。（取材自微博）

「捍衛任務4」（John Wick:Chapter4）將於月底上映，「宇宙最強」甄子丹 加盟飾演盲人殺手，與基努李維（Keanu Reeves）展開對決。

甄子丹表示，自己去過很世界上很多國家，也和中國做比較，「不管是高速公路、建築的發展，還是生活方式的便利，那些國家都比不上中國，但是BBC、CNN這些媒體卻從來不報導這一類的內容。」他在日前已經放棄美國國籍，他說自己身處中國，但中國真實的一面國際媒體卻從不報導。

甄子丹可謂近十年好萊塢 最炙手可熱的華人影星，他表示收到的好萊塢電影 邀約多不勝數，曾拒絕參演「浴血任務」（Expendables）及超級英雄電影「水行俠」（Aquaman），是因為現在他挑戲會考慮到角色是否太老套、有否尊重中國文化，更重要的是能否讓他發揮創意，他寧願陪伴家人而拒絕這兩部大製作，直言：「不值得我花時間」。

這次參演「捍衛任務4」，甄子丹表示有發揮創意的空間，他的角色本來叫「Shang」或「Chang」，他認為是太典型西方人認知的中文名字：「為什麼一定要取這類名字？連服裝都是很悶的唐裝，劇中人都應該很有型才對。」最後甄子丹的角色改名為「Caine」、穿西裝戴墨鏡。

另據觀察者網報導，甄子丹在訪談中為昔日搭檔楊紫瓊近日在好萊塢頒獎季取得的佳績感到高興，「總會有更多像楊紫瓊這樣的人，不管遇到什麼負面情況和挫折，人們會繼續思考，繼續前進」。