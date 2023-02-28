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突發文共同撫養兒子 樂基兒二婚爆離婚？

娛樂新聞組／綜合報導
樂基兒的英文用詞引發離婚猜測。（取材自Instagram）
樂基兒的英文用詞引發離婚猜測。（取材自Instagram）

黎明前妻樂基兒近日在社交網發布與兒子的親密互動照，看似幸福，但她卻寫道：“Time is precious when you co-parent”。有網友解讀，co-parent意即「共同撫養」，專指離異父母的兒童撫養，樂基兒目前也已關閉留言區，引發再度離婚猜測。

綜合媒體報導，42歲的樂基兒是中越混血兒，在香港從事模特兒工作，2005年與天王黎明相戀，三年後秘密結婚，但這段婚姻於四年後結束。

樂基兒2016年1月1日高調公布與Ian的戀情，對方是圈外人從事有機食品生意。2017年6月9日，樂基兒表示已經與Ian訂婚，並於2017年8月在加州舉行婚禮。

2018年11月，樂基兒宣布已有孕3個月，2019年4月28日，樂基兒在社交媒體上發文曬照宣布產子。

網友的關注點在於co-parent這個詞，翻譯過來的意思是「共同撫養」，專指離異父母的兒童撫養。一般這個英文單詞都用於夫婦分居或者離婚。

而樂基兒這句話的意思是：當共同撫養孩子的時候，相處時間會變得珍貴。再結合她與兒子的親密互動，這文案太像官宣離婚了。

原本網友還半信半疑，但樂基兒突然關閉留言區，這一舉動太異常，網友紛紛猜測她跟第二任丈夫Ian離婚了。

有網友翻查樂基兒的社交網，她與丈夫最後一次同框露面是去年12月底，她跟老公、孩子在峇里島過聖誕節，與眾多好友舉辦派對。

去年4月，樂基兒與丈夫一同為兒子慶祝三歲生日，當時他們一家三口表現很開心，樂基兒用英文留言：媽媽跟你爸爸非常愛你，我們會盡力成為最好的父母。

今年臨近情人節的時候，樂基兒沒有曬夫妻合照，她特意公開自拍照，表示關注點根本不在情人節。去年，樂基兒返美與家人團聚，當時她公開了不少聚會照，丈夫都不見人影，引發兩人關係生變的猜測。

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