突發文共同撫養兒子 樂基兒二婚爆離婚？

樂基兒的英文用詞引發離婚猜測。(取材自Instagram)

黎明前妻樂基兒近日在社交網發布與兒子的親密互動照,看似幸福,但她卻寫道:“Time is precious when you co-parent”。有網友解讀,co-parent意即「共同撫養」,專指離異父母的兒童撫養,樂基兒目前也已關閉留言區,引發再度離婚猜測。

綜合媒體報導,42歲的樂基兒是中越混血兒,在香港 從事模特兒工作,2005年與天王黎明相戀,三年後秘密結婚,但這段婚姻於四年後結束。

樂基兒2016年1月1日高調公布與Ian的戀情,對方是圈外人從事有機食品生意。2017年6月9日,樂基兒表示已經與Ian訂婚,並於2017年8月在加州 舉行婚禮。

2018年11月,樂基兒宣布已有孕3個月,2019年4月28日,樂基兒在社交媒體上發文曬照宣布產子。

網友的關注點在於co-parent這個詞,翻譯過來的意思是「共同撫養」,專指離異父母的兒童撫養。一般這個英文單詞都用於夫婦分居或者離婚。

而樂基兒這句話的意思是:當共同撫養孩子的時候,相處時間會變得珍貴。再結合她與兒子的親密互動,這文案太像官宣離婚了。

原本網友還半信半疑,但樂基兒突然關閉留言區,這一舉動太異常,網友紛紛猜測她跟第二任丈夫Ian離婚了。

有網友翻查樂基兒的社交網,她與丈夫最後一次同框露面是去年12月底,她跟老公、孩子在峇里島過聖誕節 ,與眾多好友舉辦派對。

去年4月,樂基兒與丈夫一同為兒子慶祝三歲生日,當時他們一家三口表現很開心,樂基兒用英文留言:媽媽跟你爸爸非常愛你,我們會盡力成為最好的父母。

今年臨近情人節的時候,樂基兒沒有曬夫妻合照,她特意公開自拍照,表示關注點根本不在情人節。去年,樂基兒返美與家人團聚,當時她公開了不少聚會照,丈夫都不見人影,引發兩人關係生變的猜測。