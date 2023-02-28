宋軼換金晨 「贅婿」續集惹粉絲不滿

宋軼在「贅婿」中飾演蘇檀兒。 （取材自微博）

由宋軼、郭麒麟主演的古裝穿越喜劇「贅婿」，2021年開播時創下高收視，榮登2021年中國網劇冠軍，女主角宋軼在也因為超美的古裝造型頻頻登上熱搜。近日，「贅婿」傳出開始拍續集，但女主角卻換成金晨，讓網友急跳腳。

綜合媒體報導，電視劇「慶餘年」捧紅了多位藝人，尤其是演出張若昀弟弟的郭麒麟，在該劇後已經升格成為男一，在另一齣劇集「贅婿」擔當男主角寧毅，跟在「慶」劇飾演他姐姐的宋軼，轉為演夫妻。

想不到「慶2」還未開機，「贅婿」已經開始拍續集，但除了郭麒麟外，女主角蘇檀兒竟然換成金晨，雖然金晨也是大美人兼劇集流量女王，但觀眾還是紛紛表示沒有宋軼，該劇也不用再看了。

「贅婿」改編自同名小說 ，劇情講述蘇氏布商家的贅婿「寧毅」，大婚前遭人襲擊，昏迷之際卻和穿越而來的靈魂由張若昀飾演的江皓辰融合，透過現代的商業知識，一舉幫助宋軼飾演的妻子蘇檀兒玩轉武朝商界，成為江寧首富的故事。