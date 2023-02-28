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宋軼換金晨 「贅婿」續集惹粉絲不滿

娛樂新聞組／綜合報導
宋軼在「贅婿」中飾演蘇檀兒。 （取材自微博）
宋軼在「贅婿」中飾演蘇檀兒。 （取材自微博）

由宋軼、郭麒麟主演的古裝穿越喜劇「贅婿」，2021年開播時創下高收視，榮登2021年中國網劇冠軍，女主角宋軼在也因為超美的古裝造型頻頻登上熱搜。近日，「贅婿」傳出開始拍續集，但女主角卻換成金晨，讓網友急跳腳。

綜合媒體報導，電視劇「慶餘年」捧紅了多位藝人，尤其是演出張若昀弟弟的郭麒麟，在該劇後已經升格成為男一，在另一齣劇集「贅婿」擔當男主角寧毅，跟在「慶」劇飾演他姐姐的宋軼，轉為演夫妻。

想不到「慶2」還未開機，「贅婿」已經開始拍續集，但除了郭麒麟外，女主角蘇檀兒竟然換成金晨，雖然金晨也是大美人兼劇集流量女王，但觀眾還是紛紛表示沒有宋軼，該劇也不用再看了。

「贅婿」改編自同名小說，劇情講述蘇氏布商家的贅婿「寧毅」，大婚前遭人襲擊，昏迷之際卻和穿越而來的靈魂由張若昀飾演的江皓辰融合，透過現代的商業知識，一舉幫助宋軼飾演的妻子蘇檀兒玩轉武朝商界，成為江寧首富的故事。

女主角宋軼也因為「蘇檀兒」贏得高人氣，古裝扮相美到再登熱搜，還獲得「精靈系女神」的封號。如今傳出「贅婿」續集要換女主角，網友議論紛紛。

「贅婿2」傳金晨將頂上宋軼飾演蘇檀兒，引發議論。 （取材自微博）
「贅婿2」傳金晨將頂上宋軼飾演蘇檀兒，引發議論。 （取材自微博）

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