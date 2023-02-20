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演唱會挨批唱功差、衣服醜 梁詠琪妙答：還有進步空間

娛樂新聞組／綜合報導
梁詠琪（右）演唱會遭到電台DJ梁文禮狠酸。左為嘉賓鄭秀文。（取材自微博）
梁詠琪（右）演唱會遭到電台DJ梁文禮狠酸。左為嘉賓鄭秀文。（取材自微博）

歌手梁詠琪在香港紅館一連三場「時間遇上我們」演唱會，找來鄭秀文、陳蕾等歌手當嘉賓，日前完成最終場，網上好評如潮。不過，電台DJ梁文禮卻在社交帳號上批梁詠琪唱功差，像是在唱卡拉OK，並指演唱會服裝太醜，惹來爭議。事後，梁詠琪則回應，自己還有進步的空間。

香港01報導，梁文禮於首場欣賞完梁詠琪演出後，在其公開的社交平台的限時動態讚對方「好漂亮」，但在私人社交平台卻稱梁詠琪的個唱安排、跳舞、唱歌差，形容對方像在唱卡拉OK。

對此，梁詠琪坦言有看到該新聞︰「其實每一件作品，不單是演唱會，好像電影，看完的人會有喜歡不喜歡，每個人都會抱住一個期望或標準去看一部作品，不要緊的，我承認自己在各方面都有好大進步空間，這次盡了最大努力未必符合到每個人期望。」她還稱，自己會繼續做，希望大家給予時間進步，繼續做好一點。

對於梁文禮「雙面人」的說法，梁詠琪表示，和此人沒有關係所以不特別回應，又指只要做好自己、讓觀眾喜歡便足夠。從中可以見到梁詠琪高情商的回應。

梁詠琪表示，這次個唱花了200分努力，花近兩個月時間練習，包括練唱歌、排舞、做體能，服裝找上六位設計師操刀，希望讓觀眾獲得驚喜。完場後，梁詠琪表示很不捨得，因為歌迷十分熱情，最後要「安可」兩次才回後台。

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